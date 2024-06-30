Боец "Джанич" назвал главные задачи Nemesis Group на фронте

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" в интервью Online.UA рассказал об идеологии и деятельности добровольцев из Армении на фронте.
Главные тезисы
- Бойцы Nemesis Group отмечают важность сотрудничества с военными из других стран на фронте.
- Nemesis Group состоит исключительно из армянских добровольцев, имеющих большой боевой опыт.
- Название Nemesis Group происходит от древнегреческой богини Немезиды, что символизирует преданность и непреклонность.
Главной задачей Nemesis Group на фронте стала именно разведка
Во время общения с журналистом Online.UA боец Nemesis Group Феликс "Джанич" заявил, что основной задачей армянских добровольцев в войне с Россией является разведка.
По словам Феликса "Джанича", на фронте он встречал российских военных, которые хотели попить украинского кофе.
В Nemesis Group воюют люди, знающие, что такое горе
Боец Феликс "Джанич" заявил, что в Nemesis Group может попасть только армянин.
Также боец рассказал, что название Nemesis Group происходит от древнегреческой богини Немезиды.
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