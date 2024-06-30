Боец "Джанич" назвал главные задачи Nemesis Group на фронте

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" в интервью Online.UA рассказал об идеологии и деятельности добровольцев из Армении на фронте.

Главной задачей Nemesis Group на фронте стала именно разведка

Во время общения с журналистом Online.UA боец Nemesis Group Феликс "Джанич" заявил, что основной задачей армянских добровольцев в войне с Россией является разведка.

Разведки, зачистки, штурмы позиций. Россияне пусть теперь знают правду, что в 22 году, ближе к декабрю, ноябрь-декабрь, у них там гости постоянно были. Они ломали голову, думали, кто это. А это всего-то было два армяна и несколько украинцев. До ранения у нас задача была - это разведка, разведка боем, сбор информации или же, в лучшем случае, забрать кого-то, чтобы он сам рассказал всю информацию: "как оно", "что там", "хорошо или плохо ему живется в Украине?" Феликс "Джанич" Боец Nemesis Group

По словам Феликса "Джанича", на фронте он встречал российских военных, которые хотели попить украинского кофе.

Да, без проблем, мы же гостеприимны, приходите, всегда рады. Бывало такое, что и в обороне стояли с пехотой сообща. В основном это разведка, разведка боем, собрать информацию, прийти, узнать, как, что, аккуратно выйти. Поделиться

В Nemesis Group воюют люди, знающие, что такое горе

Боец Феликс "Джанич" заявил, что в Nemesis Group может попасть только армянин.

В Nemesis собрана группа, участвовавшая в боях по всей Украине, в горячих точках. Здесь собраны люди, которые идейны, знают, что такое боль, горе, знают, что такое война, которая проходила, естественно. Феликс "Джанич" Боец Nemesis Group

Также боец рассказал, что название Nemesis Group происходит от древнегреческой богини Немезиды.