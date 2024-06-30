Боец "Джанич" назвал главные задачи Nemesis Group на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Боец "Джанич" назвал главные задачи Nemesis Group на фронте

Nemesis Group
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Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" в интервью Online.UA рассказал об идеологии и деятельности добровольцев из Армении на фронте.

Главные тезисы

  • Бойцы Nemesis Group отмечают важность сотрудничества с военными из других стран на фронте.
  • Nemesis Group состоит исключительно из армянских добровольцев, имеющих большой боевой опыт.
  • Название Nemesis Group происходит от древнегреческой богини Немезиды, что символизирует преданность и непреклонность.

Главной задачей Nemesis Group на фронте стала именно разведка

Во время общения с журналистом Online.UA боец Nemesis Group Феликс "Джанич" заявил, что основной задачей армянских добровольцев в войне с Россией является разведка.

Разведки, зачистки, штурмы позиций. Россияне пусть теперь знают правду, что в 22 году, ближе к декабрю, ноябрь-декабрь, у них там гости постоянно были. Они ломали голову, думали, кто это. А это всего-то было два армяна и несколько украинцев. До ранения у нас задача была - это разведка, разведка боем, сбор информации или же, в лучшем случае, забрать кого-то, чтобы он сам рассказал всю информацию: "как оно", "что там", "хорошо или плохо ему живется в Украине?"

Феликс "Джанич"

Феликс "Джанич"

Боец Nemesis Group

По словам Феликса "Джанича", на фронте он встречал российских военных, которые хотели попить украинского кофе.

Да, без проблем, мы же гостеприимны, приходите, всегда рады. Бывало такое, что и в обороне стояли с пехотой сообща. В основном это разведка, разведка боем, собрать информацию, прийти, узнать, как, что, аккуратно выйти.

В Nemesis Group воюют люди, знающие, что такое горе

Боец Феликс "Джанич" заявил, что в Nemesis Group может попасть только армянин.

В Nemesis собрана группа, участвовавшая в боях по всей Украине, в горячих точках. Здесь собраны люди, которые идейны, знают, что такое боль, горе, знают, что такое война, которая проходила, естественно.

Феликс "Джанич"

Феликс "Джанич"

Боец Nemesis Group

Также боец рассказал, что название Nemesis Group происходит от древнегреческой богини Немезиды.

В старой нашей истории была такая команда, группа, называвшаяся "Nemesis". Тоже сложена была из армян. И мы так продолжили историю наших предков. Там вроде бы, знаете, прошедшие отбор люди вот так скажу, чтобы больше было понятно. Когда ты позвонишь, у тебя какая-нибудь ситуация [случилась], или помощь нужна, никто не скажет "нет".

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