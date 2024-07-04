По словам генерал-лейтенанта Воздушных сил США в отставке Дэвида Дептулы, Украине нужна мощная авиация для победы в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Мощная авиация является гарантированным условием победы Украины в войне с РФ.
- Предоставление Украине преимущества в воздухе поможет вернуть захваченные территории.
- Без преимущества в воздухе войну, основанную на истощении, выиграет Россия.
- Проведение интегрированной воздушно-наземной кампании поможет украинской армии обеспечить превосходство в воздухе.
- Американские военные считают, что ВВС США могли бы помочь Украине достичь победы в войне против РФ.
Западные военные самолеты могут гарантировать Украине победу в войне против РФ
По информации журналистов издания, на встрече генералов армии США был обнародован профессиональный отчет по вероятным вариантам усиления позиций украинских военных в развязанной Россией преступной войне.
Его авторы подчеркивают, что оккупационная армия РФ имеет преимущество благодаря ограничениям США использования американского оружия украинскими военными для ударов по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки.
Что говорят американские военные и аналитики
По словам Дептулы, на сегодняшний день ключевым условием победы является предоставление Украине преимущества в воздухе.
Это дало бы украинским силам защиту от атак врага, а также свободу атаковать самим.
Американские военные в отставке выразили убеждение, что ВВС США могли обеспечить Украине необходимое преимущество в воздухе, которое позволит совершить прорыв линии фронта, остановить наступление оккупационной армии РФ и вернуть захваченные Россией территории.
По их словам, Воздушные силы Украины в течение долгих лет существуют в условиях острой нехватки ресурсов и возможностей.
Без такого преимущества, констатируют американские военные эксперты, войну, основанную на истощении, выигрывает сторона, имеющая более многочисленный боевой личный состав и больше материальных средств - Россия.
Авторы отчета предложили пути, по которым Украина могла бы провести интегрированную воздушно-наземную кампанию, чтобы обеспечить преимущество в воздухе, усилить свою армию на поле боя и вернуть захваченные Россией территории.
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