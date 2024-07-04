Эксгенерал армии США назвал гарантированное условие победы Украины в войне с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Эксгенерал армии США назвал гарантированное условие победы Украины в войне с РФ

F-16
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Источник:  Голос Америки

По словам генерал-лейтенанта Воздушных сил США в отставке Дэвида Дептулы, Украине нужна мощная авиация для победы в развязанной Россией преступной войне.

Главные тезисы

  • Мощная авиация является гарантированным условием победы Украины в войне с РФ.
  • Предоставление Украине преимущества в воздухе поможет вернуть захваченные территории.
  • Без преимущества в воздухе войну, основанную на истощении, выиграет Россия.
  • Проведение интегрированной воздушно-наземной кампании поможет украинской армии обеспечить превосходство в воздухе.
  • Американские военные считают, что ВВС США могли бы помочь Украине достичь победы в войне против РФ.

Западные военные самолеты могут гарантировать Украине победу в войне против РФ

По информации журналистов издания, на встрече генералов армии США был обнародован профессиональный отчет по вероятным вариантам усиления позиций украинских военных в развязанной Россией преступной войне.

Абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающей победы в войне, отмечается в выводах отчета.

Его авторы подчеркивают, что оккупационная армия РФ имеет преимущество благодаря ограничениям США использования американского оружия украинскими военными для ударов по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки.

Что говорят американские военные и аналитики

По словам Дептулы, на сегодняшний день ключевым условием победы является предоставление Украине преимущества в воздухе.

Ключевым уроком на сегодняшний день является абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающего военного превосходства, - подчеркивает генерал США в отставке по выводам отчета.

Это дало бы украинским силам защиту от атак врага, а также свободу атаковать самим.

Подход, в большинстве своем сосредоточенный на земле, привел к жестокой борьбе на истощение - такой, при которой численно преимущество получает Россия, - отмечают аналитики из Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Американские военные в отставке выразили убеждение, что ВВС США могли обеспечить Украине необходимое преимущество в воздухе, которое позволит совершить прорыв линии фронта, остановить наступление оккупационной армии РФ и вернуть захваченные Россией территории.

Пора начать сосредотачиваться на том, как выглядит победа, а не просто избегать ежедневных поражений, - подчеркивают американские военные в отставке.

По их словам, Воздушные силы Украины в течение долгих лет существуют в условиях острой нехватки ресурсов и возможностей.

Без такого преимущества, констатируют американские военные эксперты, войну, основанную на истощении, выигрывает сторона, имеющая более многочисленный боевой личный состав и больше материальных средств - Россия.

Авторы отчета предложили пути, по которым Украина могла бы провести интегрированную воздушно-наземную кампанию, чтобы обеспечить преимущество в воздухе, усилить свою армию на поле боя и вернуть захваченные Россией территории.

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