Главная проблема использования F-16 в Украине. Как удалось ее решить

Российская пропаганда активно распространяет фейки о том, что Украина получит устаревшую версию F-16. Эти утверждения прокомментировал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Главные тезисы
- Российская пропаганда пытается распространять фейки об устаревших версиях F-16 в Украине, однако авиационный эксперт опровергает эти мифы.
- Главной проблемой в использовании F-16 была слабая работа радиолокатора, которую уже успешно решили западные партнеры.
- По словам Храпчинского, российские самолеты не подтвердили свое преимущество по тактико-техническим характеристикам над F-16.
Что важно знать о F-16
По словам эксперта, главная задача — это понимание, против чего мы будем использовать эти самолеты.
Авиационный эксперт еще раз призвал украинских граждан не верить российской пропаганде.
Как известно, Кремль продолжает утверждать, что их самолеты якобы лучше по тактико-техническим характеристикам, чем западные истребители F-16.
Однако, по словам Храпчинского, учитывая тактико-технические характеристики и эксплуатацию в ходе боевых действий, страна-агрессорка ни разу не подтвердила, что они используют самолеты 4+ поколения.
Решили ли союзники Украины главную проблему F-16
Как отмечает Анатолий Храпчинский, по состоянию на сегодняшний день западные партнеры смогли нивелировать главную проблему самолетов F-16.
Что важно понимать, она заключалась в слабой работе радиолокатора западных истребителей.
Эксперт обращает внимание на то, что подход союзников к обеспечению ВСУ авиационными средствами очень правильный.
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