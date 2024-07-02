Главная проблема использования F-16 в Украине. Как удалось ее решить

Российская пропаганда активно распространяет фейки о том, что Украина получит устаревшую версию F-16. Эти утверждения прокомментировал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Что важно знать о F-16

По словам эксперта, главная задача — это понимание, против чего мы будем использовать эти самолеты.

Если мы говорим об угрозах массированных ракетных обстрелов, то любая модификация будет подходить для реализации этих задач, — отметил Анатолий Храпчинский. Поделиться

Авиационный эксперт еще раз призвал украинских граждан не верить российской пропаганде.

Как известно, Кремль продолжает утверждать, что их самолеты якобы лучше по тактико-техническим характеристикам, чем западные истребители F-16.

Однако, по словам Храпчинского, учитывая тактико-технические характеристики и эксплуатацию в ходе боевых действий, страна-агрессорка ни разу не подтвердила, что они используют самолеты 4+ поколения.

Единственный самолет, который может у них к этому приближаться — это Су-57, однако мы видим, что их не так много и они уничтожаются на аэродромах базирования нашими БПЛА, — отметил эксперт. Поделиться

Решили ли союзники Украины главную проблему F-16

Как отмечает Анатолий Храпчинский, по состоянию на сегодняшний день западные партнеры смогли нивелировать главную проблему самолетов F-16.

Что важно понимать, она заключалась в слабой работе радиолокатора западных истребителей.

Эксперт обращает внимание на то, что подход союзников к обеспечению ВСУ авиационными средствами очень правильный.