Российский диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей.

Су-30СМ начали сопровождать Путина в рабочих поездках

Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, сопровождавший борт диктатора Путина.

Журналисты сообщили, что это первый визуально подтвержденный случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали диктатора только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "мнением безопасности".

В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево

Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").

Кроме того, отмечается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза. Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".

По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля.