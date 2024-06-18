Путин начал летать по России в сопровождении военных истребителей — видео

Российский диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей.
Главные тезисы
- Владимир Путин начал совершать рабочие поездки по России в сопровождении военных истребителей Су-30СМ.
- Это первый визуально подтвержденный случай сопровождения Путина в российском регионе военными самолетами с момента начала войны на Украине.
- Присутствие истребителей у борта Путина как мера безопасности вызывает вопросы и обсуждения в российских СМИ и соцсетях.
Су-30СМ начали сопровождать Путина в рабочих поездках
Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, сопровождавший борт диктатора Путина.
Журналисты сообщили, что это первый визуально подтвержденный случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.
До этого истребители сопровождали диктатора только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "мнением безопасности".
В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево
Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").
Кроме того, отмечается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза. Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".
По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля.
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