Путін почав літати Росією в супроводі військових винищувачів — відео
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Путін почав літати Росією в супроводі військових винищувачів — відео

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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів. 

Головні тези:

  • Путін став літати в російські регіони в супроводі військових винищувачів Су-30СМ.
  • Борт Путіна вперше візуально супроводжували військові літаки під час візиту в російський регіон.
  • Згідно з інформацією, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер для Путіна.

Су-30СМ почали супроводжувати Путіна в робочих поїздках

Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора Путіна.

Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки.

До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки".

У мережу злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Як повідомив нещодавно опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53").

Окрім того, наголошується, що це місце, де він живе та проводить наради Радбезу. Опозиціонери іронічно зазначають, що це сталося "через повний ідіотизм".

За попередніми даними, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля.

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