Путін почав літати Росією в супроводі військових винищувачів — відео

Російський диктатор Володимир Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів.
Головні тези:
- Путін став літати в російські регіони в супроводі військових винищувачів Су-30СМ.
- Борт Путіна вперше візуально супроводжували військові літаки під час візиту в російський регіон.
- Згідно з інформацією, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер для Путіна.
Су-30СМ почали супроводжувати Путіна в робочих поїздках
Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора Путіна.
Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки.
До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки".
У мережу злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово
Як повідомив нещодавно опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53").
Окрім того, наголошується, що це місце, де він живе та проводить наради Радбезу. Опозиціонери іронічно зазначають, що це сталося "через повний ідіотизм".
За попередніми даними, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля.
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