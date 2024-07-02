Головна проблема для застосування F-16 в Україні. Як вдалося її розв'язати

Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що Україна отримає застарілу версію F-16. Ці твердження прокоментував авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Що важливо знати про F-16

За словами експерта, головне завдання — це розуміння, проти чого ми будемо використовувати ці літаки.

Якщо ми кажемо про загрози масованих ракетних обстрілів, то будь-яка модифікація буде підходити для використання цих задач, — наголосив Анатолій Храпчинський. Поширити

Авіаційний експерт вкотре закликав українських громадян не вірити російській пропаганді.

Як відомо, Кремль продовжує стверджувати, що їхні літаки нібито є кращими за тактико-технічними характеристиками, ніж західні винищувачі F-16.

Однак, за словами Храпчинського, з огляду на тактико-технічні характеристики та експлуатацію під час бойових дій, країна-агресорка жодного разу не підтвердила, що вони використовують літаки 4+ покоління.

Єдиний літак, який може у них до цього наближатися — це Су-57, однак ми бачимо, що їх не така велика кількість і вони знищуються на аеродромах базування нашими БПЛА, — пояснив експерт. Поширити

Чи розв’язали союзники України головну проблему F-16

Як зазначає Анатолій Храпчинський, станом на сьогодні західні партнери змогли нівелювали головну проблему літаків F-16.

Що важливо розуміти, вона полягала в слабкій роботі радіолокатора західних винищувачів.

Експерт звертає увагу на те, що підхід союзників до забезпечення ЗСУ авіаційними засобами дуже правильний.