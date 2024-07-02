Головна проблема для застосування F-16 в Україні. Як вдалося її розв'язати
Категорія
Україна
Дата публікації

Головна проблема для застосування F-16 в Україні. Як вдалося її розв'язати

F-16
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що Україна отримає застарілу версію F-16. Ці твердження прокоментував авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Головні тези:

  • Російська пропаганда намагається розповсюджувати фейки про застарілі версії F-16 в Україні, проте авіаційний експерт спростовує ці міфи.
  • Головною проблемою у використанні F-16 була слабка робота радіолокатора, яку західні партнери уже успішно вирішили.
  • За словами Храпчинського, російські літаки не підтвердили свою перевагу за тактико-технічними характеристиками над F-16.

Що важливо знати про F-16

За словами експерта, головне завдання — це розуміння, проти чого ми будемо використовувати ці літаки.

Якщо ми кажемо про загрози масованих ракетних обстрілів, то будь-яка модифікація буде підходити для використання цих задач, — наголосив Анатолій Храпчинський.

Авіаційний експерт вкотре закликав українських громадян не вірити російській пропаганді.

Як відомо, Кремль продовжує стверджувати, що їхні літаки нібито є кращими за тактико-технічними характеристиками, ніж західні винищувачі F-16.

Однак, за словами Храпчинського, з огляду на тактико-технічні характеристики та експлуатацію під час бойових дій, країна-агресорка жодного разу не підтвердила, що вони використовують літаки 4+ покоління.

Єдиний літак, який може у них до цього наближатися — це Су-57, однак ми бачимо, що їх не така велика кількість і вони знищуються на аеродромах базування нашими БПЛА, — пояснив експерт.

Чи розв’язали союзники України головну проблему F-16

Як зазначає Анатолій Храпчинський, станом на сьогодні західні партнери змогли нівелювали головну проблему літаків F-16.

Що важливо розуміти, вона полягала в слабкій роботі радіолокатора західних винищувачів. 

Експерт звертає увагу на те, що підхід союзників до забезпечення ЗСУ авіаційними засобами дуже правильний.

Оскільки нас посилюють системами дальнього радіолокаційного виявлення шведського типу. І це дозволить нам не використовувати в активних бойових діях радіолокацію, яка є основною темою для розмови серед експертного середовища стосовно того, на скільки "бачить" радіолокатор у літака F-16, — підсумував Храпчинський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував надання Україні данських винищувачів F-16
Володимир Зеленський
F-16
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін почав літати Росією в супроводі військових винищувачів — відео
путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні — відповідь американського пілота
Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?