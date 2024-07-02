Головна проблема для застосування F-16 в Україні. Як вдалося її розв'язати

Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що Україна отримає застарілу версію F-16. Ці твердження прокоментував авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагається розповсюджувати фейки про застарілі версії F-16 в Україні, проте авіаційний експерт спростовує ці міфи.
- Головною проблемою у використанні F-16 була слабка робота радіолокатора, яку західні партнери уже успішно вирішили.
- За словами Храпчинського, російські літаки не підтвердили свою перевагу за тактико-технічними характеристиками над F-16.
Що важливо знати про F-16
За словами експерта, головне завдання — це розуміння, проти чого ми будемо використовувати ці літаки.
Авіаційний експерт вкотре закликав українських громадян не вірити російській пропаганді.
Як відомо, Кремль продовжує стверджувати, що їхні літаки нібито є кращими за тактико-технічними характеристиками, ніж західні винищувачі F-16.
Однак, за словами Храпчинського, з огляду на тактико-технічні характеристики та експлуатацію під час бойових дій, країна-агресорка жодного разу не підтвердила, що вони використовують літаки 4+ покоління.
Чи розв’язали союзники України головну проблему F-16
Як зазначає Анатолій Храпчинський, станом на сьогодні західні партнери змогли нівелювали головну проблему літаків F-16.
Що важливо розуміти, вона полягала в слабкій роботі радіолокатора західних винищувачів.
Експерт звертає увагу на те, що підхід союзників до забезпечення ЗСУ авіаційними засобами дуже правильний.
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