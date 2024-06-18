Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні — відповідь американського пілота

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія обіцяють відправити Україні 60 винищувачів F-16 ще до кінця літа. Таке посилення ВПС ЗСУ може значно змінити ситуацію на фронті, але тільки винищувачів недостатньо для перемоги у війні.
Головні тези:
- Винищувачі F-16 допоможуть контролювати українське небо та збільшувати зони переваги у повітрі.
- Отримання Saab 340 AEW дозволить зміцнити можливості F-16 та забезпечить повну картину повітряного бою.
- Пілоти мають освоїтися в українському повітряному просторі для ефективного виконання завдань відбиття атак та ураження цілей.
- Обмежена кількість отриманих F-16 є політичним рішенням, що ускладнює підготовку українських пілотів та військових.
- Україні слід розраховувати на поступове посилення протиповітряної оборони та зростання ефективності використання F-16 у конфлікті.
Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні
На думку пілота, беззаперечні переваги F-16 дозволять Силам оборони контролювати українське небо. Хоча, скоріш за все, це станеться не відразу, а поступовим збільшенням окремих зон переваги у повітрі.
Пілот пояснив, що коли F-16 входять у зону бойових дій, вони залишаться непомітними для ворога завдяки літакам дальнього радіолокаційного стеження. Це дає винищувачам перевагу несподіваності і можливість завдати удару першими.
На думку військового, обмежена кількість F-16, які отримає Україна, це виключно політичне рішення. Адже це найпоширеніший винищувач у світі, і станом на 2023 рік у всьому світі на озброєнні перебувають 2145 таких літаків.
Раніше підполковник ВПС США Деніел Гемптон заявив, що десятки відставних американських пілотів готові відправитися на війну в Україну, але наразі це неможливо через відсутність офіційного рішення Вашингтона. Джеффрі Фішер прокоментував ці слова і зауважив, що обмеження на удари по території РФ з боку США змусили б його "дуже вагатися", якби він збирався в Україну.
Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.
За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.
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