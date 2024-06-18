Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні — відповідь американського пілота

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія обіцяють відправити Україні 60 винищувачів F-16 ще до кінця літа. Таке посилення ВПС ЗСУ може значно змінити ситуацію на фронті, але тільки винищувачів недостатньо для перемоги у війні.

Як винищувачі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні

На думку пілота, беззаперечні переваги F-16 дозволять Силам оборони контролювати українське небо. Хоча, скоріш за все, це станеться не відразу, а поступовим збільшенням окремих зон переваги у повітрі.

Це не диво-зброя, але вони значно вплинуть на війну. Ідеться ж не лише про F-16. Україна також отримає Saab 340 AEW, які дають повну картину повітряного бою. Вони значно посилять можливості F-16 і це дасть можливість правильно використовувати технологічні переваги, — пояснив Фішер. Поширити

Пілот пояснив, що коли F-16 входять у зону бойових дій, вони залишаться непомітними для ворога завдяки літакам дальнього радіолокаційного стеження. Це дає винищувачам перевагу несподіваності і можливість завдати удару першими.

F-16 не дасть Силам оборони одразу цілодобової переваги у повітрі над усією Україною. Але це можуть бути осередки переваги в повітрі, створені F-16, — додав Фішер. Поширити

На думку військового, обмежена кількість F-16, які отримає Україна, це виключно політичне рішення. Адже це найпоширеніший винищувач у світі, і станом на 2023 рік у всьому світі на озброєнні перебувають 2145 таких літаків.

Наприклад, Україні обіцяють 60 літаків, для яких потрібно підготувати щонайменше 120 пілотів. Київ заявляє, що має вже 30 підготовлених пілотів. Враховуючи, що пілотів випускають по 6-10 осіб раз на вісім місяців — це виклик. Джерела в уряді мені підтверджують, що США неохоче віддають навчальні слоти для підготовки українських пілотів. Це трохи надумано. Є країни, які давно зарезервували чергу на підготовку пілотів. Тому, наприклад, Болгарія чи Словаччина зараз отримує пріоритет у навчальному плані США. Але коли мирні країни мають пріоритет перед країною, де йде війна — це важко зрозуміти, — вважає Фішер. Поширити

Раніше підполковник ВПС США Деніел Гемптон заявив, що десятки відставних американських пілотів готові відправитися на війну в Україну, але наразі це неможливо через відсутність офіційного рішення Вашингтона. Джеффрі Фішер прокоментував ці слова і зауважив, що обмеження на удари по території РФ з боку США змусили б його "дуже вагатися", якби він збирався в Україну.

Якби я був пілотом, який збирається в Україну, я б дуже вагався. Не через страх перед росіянами чи небажання літати на F-16 в зоні бойових дій. Не через сумніви в успіху України. Лише тому, що США збираються змусити пілотів в Україні воювати з однією рукою, зав’язаною за спиною. Коли російські літаки мають сховок, з якого вони можуть летіти куди завгодно на своєму боці кордону, а Україна нічого не може з ним зробити — це несправедлива перевага. Я хочу чесного бою, якщо ризикую життям, — пояснив він. Поширити

Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну

Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти, — пояснює речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Поширити

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.

Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну, — додає Євлаш. Поширити

За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.