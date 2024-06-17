Як прибуття F-16 до України змінить ситуацію на фронті — відповідь Сирського

В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України.
Головні тези:
- Надходження винищувачів F-16 до України змінить ситуацію на фронті на користь України, збільшивши шанси на успішну оборону.
- F-16 використовуватимуться для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.
- Основні завдання F-16 після прибуття в Україну включають навчання льотчиків в повітряному просторі та ефективне виконання завдань різної складності.
- Україні слід очікувати підвищення військового потенціалу та покращення оборони після прибуття перших F-16.
Як змінюється ситуація на фронті перед прибуттям F-16 до України
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій та працює над розширенням їхньої географії.
За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:
виснаження Сил оборони;
зриву підготовки резервів;
недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.
Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.
За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.
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