Як прибуття F-16 до України змінить ситуацію на фронті — відповідь Сирського

В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України.

Як змінюється ситуація на фронті перед прибуттям F-16 до України

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій та працює над розширенням їхньої географії.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:

виснаження Сил оборони;

зриву підготовки резервів;

недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.

Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну

Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти, — пояснює речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Поширити

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.

Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну, — додає Євлаш. Поширити

За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.