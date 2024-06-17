Як прибуття F-16 до України змінить ситуацію на фронті — відповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Як прибуття F-16 до України змінить ситуацію на фронті — відповідь Сирського

Олександр Сирський
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В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України.

Головні тези:

  • Надходження винищувачів F-16 до України змінить ситуацію на фронті на користь України, збільшивши шанси на успішну оборону.
  • F-16 використовуватимуться для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.
  • Основні завдання F-16 після прибуття в Україну включають навчання льотчиків в повітряному просторі та ефективне виконання завдань різної складності.
  • Україні слід очікувати підвищення військового потенціалу та покращення оборони після прибуття перших F-16.

Як змінюється ситуація на фронті перед прибуттям F-16 до України

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій та працює над розширенням їхньої географії.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:

  • виснаження Сил оборони;

  • зриву підготовки резервів;

  • недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.

Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну

Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти, — пояснює речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.

Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну, — додає Євлаш.

За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.

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