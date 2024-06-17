За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, не варто очікувати швидкого ефекту на полі бою після передачі західними партнерами Україні перших винищувачів F-16.
Головні тези:
- Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що необхідно чекати на освоєння літаками F-16 українського повітряного простору перед виконанням бойових завдань.
- Винищувачі F-16 використовуватимуться для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ та ураження невеликих цілей.
- Американські літаки будуть задіяні під час ударів по об’єктах злочинної армії РФ на окупованих територіях та допомагатимуть у відбитті атак.
- Успіх буде залежати від ефективності використання кількості літаків та озброєння, а також розвитку політичної ситуації.
- Доцільне використання F-16 сприятиме успішній обороні та допоможе забезпечити відбиття атак ворожої армії на українські території.
Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.
За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.
Як ще використовуватимуться F-16 в Україні
Окрім цього, як зазначив Євлаш, американські винищувачі будуть задіяні під час завдання потужних ударів по об’єктах злочинної армії РФ на окупованих українських територіях, де ворог дислокує велику кількість особового складу та техніки.
Він ще раз підкреслив, що все залежатиме від кількості літаків та наявного в них озброєння.
Він запевнив, що українські F-16 будуть озброєні новою зброєю і допоможуть Сухопутним силам у відбитті атак злочинної армії РФ.
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