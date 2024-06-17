За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, не варто очікувати швидкого ефекту на полі бою після передачі західними партнерами Україні перших винищувачів F-16.

Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну

Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти, - пояснює Євлаш. Поширити

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.

Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну, - додає Євлаш. Поширити

За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.

Як ще використовуватимуться F-16 в Україні

Окрім цього, як зазначив Євлаш, американські винищувачі будуть задіяні під час завдання потужних ударів по об’єктах злочинної армії РФ на окупованих українських територіях, де ворог дислокує велику кількість особового складу та техніки.

Це все залежить від того наскільки буде розвиватися подальша політична ситуація і політична воля, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Він ще раз підкреслив, що все залежатиме від кількості літаків та наявного в них озброєння.

Звичайно, що літаки це досить потужна складова, а в умовах широкого ведення бойових дій необхідно розуміти, що це багатокомпонентна складова, яка також передбачає застосування сухопутного компоненту. Ефективні і злагоджені дії призведуть до успіху, - наголошує Євлаш. Поширити

Він запевнив, що українські F-16 будуть озброєні новою зброєю і допоможуть Сухопутним силам у відбитті атак злочинної армії РФ.