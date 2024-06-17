У Повітряних силах назвали майбутні цілі для українських F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах назвали майбутні цілі для українських F-16

F-16
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, не варто очікувати швидкого ефекту на полі бою після передачі західними партнерами Україні перших винищувачів F-16. 

Головні тези:

  • Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що необхідно чекати на освоєння літаками F-16 українського повітряного простору перед виконанням бойових завдань.
  • Винищувачі F-16 використовуватимуться для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ та ураження невеликих цілей.
  • Американські літаки будуть задіяні  під час ударів по об’єктах злочинної армії РФ на окупованих територіях та допомагатимуть у відбитті атак.
  • Успіх буде залежати від ефективності використання кількості літаків та озброєння, а також розвитку політичної ситуації.
  • Доцільне використання F-16 сприятиме успішній обороні та допоможе забезпечити відбиття атак ворожої армії на українські території.

Які задачі виконуватимуть F-16 після прибуття в Україну

Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти, - пояснює Євлаш.

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що партнери поступово передаватимуть Україні винищувачі F-16, та для ефективного виконання завдань різної складності необхідна велика кількість таких літаків.

Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну, - додає Євлаш.

За його словами, F-16 використовуватимуться переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття ракетних та дронових атак окупаційної армії РФ, а також для ураження невеликих цілей.

Як ще використовуватимуться F-16 в Україні

Окрім цього, як зазначив Євлаш, американські винищувачі будуть задіяні під час завдання потужних ударів по об’єктах злочинної армії РФ на окупованих українських територіях, де ворог дислокує велику кількість особового складу та техніки.

Це все залежить від того наскільки буде розвиватися подальша політична ситуація і політична воля, - підкреслив речник ПС ЗСУ.

Він ще раз підкреслив, що все залежатиме від кількості літаків та наявного в них озброєння.

Звичайно, що літаки це досить потужна складова, а в умовах широкого ведення бойових дій необхідно розуміти, що це багатокомпонентна складова, яка також передбачає застосування сухопутного компоненту. Ефективні і злагоджені дії призведуть до успіху, - наголошує Євлаш.

Він запевнив, що українські F-16 будуть озброєні новою зброєю і допоможуть Сухопутним силам у відбитті атак злочинної армії РФ.

Звичайно, що ворог буде полювати на ці літаки. Не доводиться говорити, що противнику вдастся щось зірвати, бо ми і зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, про те українська авіація продовжує досить успішно виконувати завдання, - підкреслив речник ПС ЗСУ.

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