В Воздушных силах назвали будущие цели для украинских F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах назвали будущие цели для украинских F-16

F-16
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, не стоит ожидать быстрого эффекта на поле боя после передачи западными партнерами Украине первых истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Истребители F-16 будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ и поражения небольших целей.
  • Американские истребители будут задействованы при ударах по объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях.
  • Политическая ситуация и развитие событий будут влиять на успешность использования F-16 в украинской военной обороне.
  • Эффективное применение истребителей F-16 способствует успешной обороне и обеспечению безопасности украинских территорий.
  • Слаженные действия ВВС Украины с использованием F-16 помогут отражать атаки на страну и поддерживать безопасность в регионе.

Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину

Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты, - объясняет Евлаш.

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.

Конечно, все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину, - добавляет Евлаш.

По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.

Как еще будут использоваться F-16 в Украине

Кроме того, как отметил Евлаш, американские истребители будут задействованы при нанесении мощных ударов по объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях, где враг дислоцирует большое количество личного состава и техники.

Это все зависит от того, насколько будет развиваться дальнейшая политическая ситуация и политическая воля, - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

Он еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от количества самолетов и имеющегося у них вооружения.

Конечно, самолеты это достаточно мощная составляющая, а в условиях широкого ведения боевых действий необходимо понимать, что это многокомпонентная составляющая, которая также предполагает применение сухопутного компонента. Эффективные и слаженные действия приведут к успеху, – отмечает Евлаш.

Он заверил, что украинские F-16 будут вооружены новым оружием и помогут Сухопутным силам в отражении атак преступной армии РФ.

Конечно, враг будет охотиться на эти самолеты. Не приходится говорить, что противнику удастся что-то сорвать, потому что мы и сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, о том украинская авиация продолжает успешно выполнять задачи, - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

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