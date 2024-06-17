По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, не стоит ожидать быстрого эффекта на поле боя после передачи западными партнерами Украине первых истребителей F-16.

Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину

Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты, - объясняет Евлаш. Поделиться

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.

Конечно, все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину, - добавляет Евлаш. Поделиться

По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.

Как еще будут использоваться F-16 в Украине

Кроме того, как отметил Евлаш, американские истребители будут задействованы при нанесении мощных ударов по объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях, где враг дислоцирует большое количество личного состава и техники.

Это все зависит от того, насколько будет развиваться дальнейшая политическая ситуация и политическая воля, - подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Он еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от количества самолетов и имеющегося у них вооружения.

Конечно, самолеты это достаточно мощная составляющая, а в условиях широкого ведения боевых действий необходимо понимать, что это многокомпонентная составляющая, которая также предполагает применение сухопутного компонента. Эффективные и слаженные действия приведут к успеху, – отмечает Евлаш. Поделиться

Он заверил, что украинские F-16 будут вооружены новым оружием и помогут Сухопутным силам в отражении атак преступной армии РФ.