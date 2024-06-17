По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, не стоит ожидать быстрого эффекта на поле боя после передачи западными партнерами Украине первых истребителей F-16.
Главные тезисы
- Истребители F-16 будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ и поражения небольших целей.
- Американские истребители будут задействованы при ударах по объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях.
- Политическая ситуация и развитие событий будут влиять на успешность использования F-16 в украинской военной обороне.
- Эффективное применение истребителей F-16 способствует успешной обороне и обеспечению безопасности украинских территорий.
- Слаженные действия ВВС Украины с использованием F-16 помогут отражать атаки на страну и поддерживать безопасность в регионе.
Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину
Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.
По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.
Как еще будут использоваться F-16 в Украине
Кроме того, как отметил Евлаш, американские истребители будут задействованы при нанесении мощных ударов по объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях, где враг дислоцирует большое количество личного состава и техники.
Он еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от количества самолетов и имеющегося у них вооружения.
Он заверил, что украинские F-16 будут вооружены новым оружием и помогут Сухопутным силам в отражении атак преступной армии РФ.
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