По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, в настоящее время Украина задействует все возможные механизмы для обеспечения эффективной работы истребителей F-16 и их размещения на собственной территории.

Могут ли удары армии РФ по украинским аэродромам сделать невозможным использование F-16

Спикер Воздушных сил отметил, что, скорее всего, российские оккупанты будут охотиться на украинские F-16.

И о том, что им удастся что-то "очень сильно сорвать", говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно, - подчеркивает Евлаш. Поделиться

По его словам, все необходимые меры по обеспечению самолетов и обеспечению их активного выполнения задач будут приняты.

Смогут ли французские истребители Mirage 2000-5 повлиять на ход войны в Украине

По информации издания Le Monde, обещанные Францией Украине истребители Mirage 2000-5 пригодятся, однако вряд ли смогут противостоять современным самолетам оккупационной армии РФ, ведь постарше даже F-16.

Истребитель Mirage 2000-5 является эволюционным улучшением версии 2000C, но эта модификация является старейшим самолетом на вооружении ВВС Франции.

Прослужив почти 25 лет, эта модель безусловно менее мощная, чем Rafale, который должен окончательно заменить все "Миражи" во французских ВВС до 2030 года.

Но он далеко не устаревший. Он остается важной частью защиты французского неба, а также внешних операций, в частности, под эгидой НАТО, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам Эммануэля Макрона, этот самолет использовался как "очиститель неба" во время операции французских сил в Сирии в 2018 году.

Он также может быть использован для ударов по наземным объектам, производившим другие страны-операторы Mirage 2000-5, но не сама Франция.

Главным преимуществом этого самолета является бортовой радар, способный обнаруживать до 24 целей и отслеживать их. Также истребитель может одновременно запускать четыре ракеты-перехватчика MICA с дальностью до 80 км.

Ракеты могут направляться бортовой системой наведения на начальном этапе полета, а затем переходить на собственную систему наведения с приближением к цели.

Это дает минимум времени на реакцию для вражеского самолета, по которому запускают эти ракеты.

По словам эксперта по оборонным системам и исследователя Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастина Бронко, независимо от того, сколько этих самолетов получит Украина от Франции, нет гарантий их эффективности.

В частности, появление этих самолетов на вооружении ВСУ потребует отладки отдельных логистических цепочек и подготовки пилотов отдельно на эти самолеты, что может повредить развертыванию F-16.

Именно поэтому Швеция отказалась передавать Украине собственные самолеты Gripen, которые по показателям превосходят французские Mirage.

Вторым недостатком в этой ситуации является технологический уровень самих Mirage 2000-5.

Что больше всего нуждается в украинской авиации, так это способность поражать российские истребители, действующие в 50, 60 или 70 километрах по линии фронта, на очень большой высоте и большой скорости. Только ракеты большой дальности могут быть по-настоящему эффективны, а дальность действия ракет MICA значительно меньше, чем у американских AIM-120 AMRAAM, которыми, вероятно, будут оснащены F-16. И даже этого недостаточно, – объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, для сбивания российских самолетов украинским истребителям придется приблизиться к линии фронта.

В целях безопасности лететь лучше на малой высоте, а это значит, что ракета будет начинать свою траекторию в очень плотной атмосфере и будет вынуждена бороться с гравитацией.