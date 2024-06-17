За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, наразі Україна задіє всі можливі механізми для забезпечення ефективної роботи винищувачів F-16 та їхнього розміщення на власній території.

Чи можуть удари армії РФ по українських аеродромах унеможливити використання F-16

Речник Повітряних сил зазначив, що скоріш за все, російські окупанти полюватимуть на українські F-16.

І про те, що їм вдасться щось "дуже сильно зірвати" говорити не доводиться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно, - підкреслює Євлаш. Поширити

За його словами, усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, будуть вжиті.

Чи зможуть французькі винищувачі Mirage 2000-5 вплинути на хід війни в Україні

За інформацією видання Le Monde, обіцяні Францією Україні винищувачі Mirage 2000-5 будуть у нагоді, однак навряд чи зможуть протистояти сучасним літакам окупаційної армії РФ, адже старіші навіть за F-16.

Винищувач Mirage 2000-5 є еволюційним покращенням версії 2000C, але все одно ця модифікація є найстарішим літаком на озброєнні ВПС Франції.

Прослуживши майже 25 років, ця модель, безумовно, менш потужна, ніж Rafale, який має остаточно замінити всі "Міражі" у французьких ВПС до 2030 року.

Але він далеко не застарілий. Він залишається важливою частиною захисту французького неба, а також зовнішніх операцій, зокрема під егідою НАТО, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами Еммануеля Макрона, цей літак використовували як "очисник неба" під час операції французьких сил у Сирії у 2018 році.

Він також може бути використаний для ударів по наземних об’єктах, що робили інші країни-оператори Mirage 2000-5, але не сама Франція.

Головною перевагою цього літака є бортовий радар, здатний виявляти до 24 цілей та відстежувати їх. Також винищувач може одночасно запускати чотири ракети-перехоплювачі MICA з дальністю до 80 км.

Ракети можуть спрямовуватися бортовою системо наведення на початковому етапі польоту, а потім переходити на власну систему наведення із наближенням до цілі.

Це дає мінімум часу на реакцію для ворожого літака, по якому запускають ці ракети.

За словами експерта з оборонних систем і дослідника Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джастіна Бронка, незалежно від того, скільки цих літаків отримає Україна від Франції, не має гарантій їхньої ефективності.

Зокрема, поява цих літаків на озброєнні ЗСУ вимагатиме налагодження окремих логістичних ланцюжків і підготовки пілотів окремо на ці літаки, що може зашкодити розгортанню F-16.

Саме через це Швеція відмовилась передавати Україні власні літаки Gripen, які за показниками перевершують французькі Mirage.

Другим недоліком в цій ситуації є технологічний рівень самих Mirage 2000-5.

Що найбільше потребує українська авіація, так це здатності вражати російські винищувачі, які діють за 50, 60 або 70 кілометрів за лінією фронту, на дуже великій висоті та великій швидкості. Тільки ракети великої дальності можуть бути по-справжньому ефективними, а дальність дії ракет MICA значно менша, ніж у американських AIM-120 AMRAAM, якими, ймовірно, будуть оснащені F-16. І навіть цього недостатньо, - пояснює аналітик. Поширити

За його словами, для збиття російських літаків, українським винищувачам доведеться наблизитися до лінії фронту.

Задля безпеки летіти краще на малій висоті, а це означає, що ракета починатиме свою траєкторію в дуже щільній атмосфері і буде змушена боротися з гравітацією.