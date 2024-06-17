За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, наразі Україна задіє всі можливі механізми для забезпечення ефективної роботи винищувачів F-16 та їхнього розміщення на власній території.
Головні тези:
- Україна повністю готується до розміщення та ефективного використання винищувачів F-16 на своїй території.
- Навряд чи винищувачі Mirage 2000-5 зможуть протистояти сучасним літакам РФ, адже їх технологічний рівень значно відстає від F-16.
- Поява винищувачів Mirage на озброєнні України вимагатиме складної логістики та підготовки пілотів, що може ускладнити розгортання F-16.
- Українські винищувачі мають недоліки у здатності вражати російські літаки на великій відстані, порівняно з американськими ракетами AIM-120 AMRAAM, якими оснащені F-16.
- Аналітичний висновок підкреслює, що в сучасних умовах використання Mirage 2000-5 може бути неефективним рішенням для України у веденні воєнних операцій.
Чи можуть удари армії РФ по українських аеродромах унеможливити використання F-16
Речник Повітряних сил зазначив, що скоріш за все, російські окупанти полюватимуть на українські F-16.
За його словами, усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, будуть вжиті.
Чи зможуть французькі винищувачі Mirage 2000-5 вплинути на хід війни в Україні
За інформацією видання Le Monde, обіцяні Францією Україні винищувачі Mirage 2000-5 будуть у нагоді, однак навряд чи зможуть протистояти сучасним літакам окупаційної армії РФ, адже старіші навіть за F-16.
Винищувач Mirage 2000-5 є еволюційним покращенням версії 2000C, але все одно ця модифікація є найстарішим літаком на озброєнні ВПС Франції.
Прослуживши майже 25 років, ця модель, безумовно, менш потужна, ніж Rafale, який має остаточно замінити всі "Міражі" у французьких ВПС до 2030 року.
За словами Еммануеля Макрона, цей літак використовували як "очисник неба" під час операції французьких сил у Сирії у 2018 році.
Він також може бути використаний для ударів по наземних об’єктах, що робили інші країни-оператори Mirage 2000-5, але не сама Франція.
Головною перевагою цього літака є бортовий радар, здатний виявляти до 24 цілей та відстежувати їх. Також винищувач може одночасно запускати чотири ракети-перехоплювачі MICA з дальністю до 80 км.
Ракети можуть спрямовуватися бортовою системо наведення на початковому етапі польоту, а потім переходити на власну систему наведення із наближенням до цілі.
Це дає мінімум часу на реакцію для ворожого літака, по якому запускають ці ракети.
За словами експерта з оборонних систем і дослідника Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джастіна Бронка, незалежно від того, скільки цих літаків отримає Україна від Франції, не має гарантій їхньої ефективності.
Зокрема, поява цих літаків на озброєнні ЗСУ вимагатиме налагодження окремих логістичних ланцюжків і підготовки пілотів окремо на ці літаки, що може зашкодити розгортанню F-16.
Саме через це Швеція відмовилась передавати Україні власні літаки Gripen, які за показниками перевершують французькі Mirage.
Другим недоліком в цій ситуації є технологічний рівень самих Mirage 2000-5.
За його словами, для збиття російських літаків, українським винищувачам доведеться наблизитися до лінії фронту.
Задля безпеки летіти краще на малій висоті, а це означає, що ракета починатиме свою траєкторію в дуже щільній атмосфері і буде змушена боротися з гравітацією.
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