Как прибытие F-16 в Украину изменит ситуацию на фронте — ответ Сырского

В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том числе и истребителей F-16, время будет играть в пользу Украины.
Главные тезисы
- Появление F-16 сделает противовоздушную оборону более эффективной и позволит отбивать атаки оккупационных сил.
- Летчики должны освоиться в новых условиях перед выполнением боевых задач, поэтому быстрого эффекта от F-16 пока не стоит ждать.
- Российская армия увеличивает интенсивность боевых действий в ожидании прибытия новой техники в Украину.
- Истребители F-16 будут использоваться для укрепления обороны, отражения атак и поражения вражеских целей на воздушном пространстве Украины.
Как меняется ситуация на фронте перед прибытием F-16 в Украину
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что враг увеличивает интенсивность боевых действий и работает над расширением их географии.
По словам Сырского, в настоящее время военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно предпринимает для:
истощение сил обороны;
срыва подготовки резервов;
недопущение перехода сил обороны к активным наступательным действиям.
Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину
Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.
По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-