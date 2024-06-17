Как прибытие F-16 в Украину изменит ситуацию на фронте — ответ Сырского

В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том числе и истребителей F-16, время будет играть в пользу Украины.

Как меняется ситуация на фронте перед прибытием F-16 в Украину

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что враг увеличивает интенсивность боевых действий и работает над расширением их географии.

Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытие первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, в настоящее время военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно предпринимает для:

истощение сил обороны;

срыва подготовки резервов;

недопущение перехода сил обороны к активным наступательным действиям.

Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину

Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты, — объясняет спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Поделиться

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.

Конечно, все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину, — добавляет Евлаш. Поделиться

По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.