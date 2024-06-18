The Times дізналося про серйозні проблеми України напередодні прибуття перших F-16

Союзники Києва не встигають підготувати необхідну кількість українських пілотів для виконання завдань на сучасних західних винищувачах F-16.

Процес підготовки українських пілотів суттєво затягнувся

Про це виданню The Times заявила очільниця спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

Як зазначає чиновниця, затримка де-факто означає, що до кінця року в Україні буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія офіційно підтвердили, що нададуть ЗСУ понад 60 сучасних винищувачів.

За попередніми даними, перші літаки прибудуть в Україну уже влітку 2024 року.

Устінова також звертає увагу на те, що станом на сьогодні лише 8 українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять — на авіабазі в Данії.

Що також важливо розуміти, третя програма підготовки в Румунії ще не почалася.

Україна не може домовитися з США щодо навчання пілотів

Устінова також розповіла, що українська влада просила Штати надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, однак Вашингтон не погодився.

У США почали стверджувати, інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними.

За словами одного з представників Пентагону, українські пілоти мають труднощі зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів.

Чиновниця наголосила, що вважає подібні твердження "сміховинними".