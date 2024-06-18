The Times дізналося про серйозні проблеми України напередодні прибуття перших F-16

Союзники Києва не встигають підготувати необхідну кількість українських пілотів для виконання завдань на сучасних західних винищувачах F-16.
Головні тези:
- Партнери підготують лише 20 українських пілотів до кінця року, хоча інші країни вже готові надати понад 60 сучасних винищувачів.
- У Києві критикують аргументи від представників Пентагону про затримку навчання українських пілотів на F-16.
- Затягування навчання українських пілотів може ускладнити успішне використання нових літаків Збройними Силами України.
Процес підготовки українських пілотів суттєво затягнувся
Про це виданню The Times заявила очільниця спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.
Як зазначає чиновниця, затримка де-факто означає, що до кінця року в Україні буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16.
Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія офіційно підтвердили, що нададуть ЗСУ понад 60 сучасних винищувачів.
За попередніми даними, перші літаки прибудуть в Україну уже влітку 2024 року.
Устінова також звертає увагу на те, що станом на сьогодні лише 8 українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять — на авіабазі в Данії.
Що також важливо розуміти, третя програма підготовки в Румунії ще не почалася.
Україна не може домовитися з США щодо навчання пілотів
Устінова також розповіла, що українська влада просила Штати надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, однак Вашингтон не погодився.
У США почали стверджувати, інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними.
За словами одного з представників Пентагону, українські пілоти мають труднощі зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів.
Чиновниця наголосила, що вважає подібні твердження "сміховинними".
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