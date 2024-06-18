Союзники Киева не успевают подготовить необходимое количество украинских пилотов для выполнения задач на западных истребителях F-16.

Процесс подготовки украинских пилотов существенно затянулся

Об этом изданию The Times заявила глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.

Как отмечает чиновница, задержка де-факто означает, что до конца года в Украине будет всего 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия официально подтвердили, что предоставят ВСУ более 60 современных истребителей.

По предварительным данным, первые самолеты прибудут в Украину летом 2024 года.

Устинова также обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день только 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать - на авиабазе в Дании.

Что также важно понимать, третья программа подготовки в Румынии еще не началась.

Украина не может договориться с США об обучении пилотов

Устинова также рассказала, что украинские власти просили Штаты предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, однако Вашингтон не согласился.

В США начали утверждать, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок, и что он не может нарушить свои обязательства перед ними.

По словам одного из представителей Пентагона, украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов.

Чиновница подчеркнула, что считает подобные утверждения просто смешными.