The Times узнало о серьезных проблемах Украины накануне прибытия первых F-16

Союзники Киева не успевают подготовить необходимое количество украинских пилотов для выполнения задач на западных истребителях F-16.
Главные тезисы
- Партнеры подготовят только 20 украинских пилотов к концу года, хотя другие страны уже готовы предоставить более 60 современных истребителей.
- В Киеве критикуют аргументы от представителей Пентагона касательно задержки в обучении украинских пилотов на F-16.
- Затягивание обучения украинских пилотов может усложнить успешное использование новых самолетов Вооруженными силами Украины.
Процесс подготовки украинских пилотов существенно затянулся
Об этом изданию The Times заявила глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.
Как отмечает чиновница, задержка де-факто означает, что до конца года в Украине будет всего 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16.
Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия официально подтвердили, что предоставят ВСУ более 60 современных истребителей.
По предварительным данным, первые самолеты прибудут в Украину летом 2024 года.
Устинова также обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день только 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать - на авиабазе в Дании.
Что также важно понимать, третья программа подготовки в Румынии еще не началась.
Украина не может договориться с США об обучении пилотов
Устинова также рассказала, что украинские власти просили Штаты предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, однако Вашингтон не согласился.
В США начали утверждать, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок, и что он не может нарушить свои обязательства перед ними.
По словам одного из представителей Пентагона, украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов.
Чиновница подчеркнула, что считает подобные утверждения просто смешными.
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