Как истребители F-16 изменят ситуацию на фронте в Украине — ответ американского пилота

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия обещают отправить Украине 60 истребителей F-16 еще до конца лета. Такое усиление ВВС ВСУ может существенно изменить ситуацию на фронте, но только истребителей недостаточно для победы в войне.

Как истребители F-16 изменят ситуацию на фронте в Украине

По мнению пилота, безоговорочные преимущества F-16 позволят Силам обороны контролировать украинское небо. Хотя скорее всего это произойдет не сразу, а постепенным увеличением отдельных зон преимущества в воздухе.

Это не чудо-оружие, но они значительно повлияют на войну. Речь идет не только о F-16. Украина также получит Saab 340 AEW, дающие полную картину воздушного боя. Они значительно усилят возможности F-16 и это позволит правильно использовать технологические преимущества, — пояснил Фишер. Поделиться

Пилот объяснил, что когда F-16 входят в зону боевых действий, они останутся незаметными для врага благодаря самолетам дальней радиолокационной слежки. Это дает истребителям преимущество неожиданности и возможность нанести удар первым.

F-16 не даст Силам обороны сразу круглосуточное преимущество в воздухе над всей Украиной. Но это могут быть очаги преимущества в воздухе, созданные F-16, — добавил Фишер. Поделиться

По мнению военного, ограниченное количество F-16, полученных Украиной, это исключительно политическое решение. Ведь это самый распространенный истребитель в мире, и на 2023 год во всем мире на вооружении находятся 2145 таких самолетов.

К примеру, Украине обещают 60 самолетов, для которых нужно подготовить как минимум 120 пилотов. Киев заявляет, что у него уже 30 подготовленных пилотов. Учитывая, что пилотов выпускают по 6-10 человек раз в восемь месяцев — это вызов. Источники в правительстве мне подтверждают, что США неохотно отдают обучающие слоты для подготовки украинских пилотов. Это немного надумано. Есть страны, которые давно зарезервировали очередь на подготовку пилотов. Поэтому, например, Болгария или Словакия сейчас получают приоритет в учебном плане США. Но когда мирные страны имеют приоритет перед страной, где идет война, это трудно понять, считает Фишер. Поделиться

Ранее подполковник ВВС США Дэниел Хэмптон заявил, что десятки отставных американских пилотов готовы отправиться на войну в Украину, но пока это невозможно из-за отсутствия официального решения Вашингтона. Джеффри Фишер прокомментировал эти слова и отметил, что ограничения на удары по территории РФ со стороны США заставили бы его "очень сомневаться", если бы он собирался в Украину.

Будь я пилотом, который собирается в Украину, я бы очень колебался. Не из-за страха перед россиянами или нежелания летать на F-16 в зоне боевых действий. Не из-за сомнений в успехе Украины. Только потому, что США собираются заставить пилотов в Украине воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Когда у российских самолетов есть тайник, из которого они могут лететь куда угодно на своей стороне границы, а Украина ничего не может с ним поделать — это несправедливое преимущество. Я хочу честного боя, если рискую жизнью, — объяснил он. Поделиться

Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину

Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты, — объясняет спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Поделиться

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.

Конечно, все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину, — добавляет Евлаш. Поделиться

По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.