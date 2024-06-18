Как истребители F-16 изменят ситуацию на фронте в Украине — ответ американского пилота

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия обещают отправить Украине 60 истребителей F-16 еще до конца лета. Такое усиление ВВС ВСУ может существенно изменить ситуацию на фронте, но только истребителей недостаточно для победы в войне.
Главные тезисы
- Истребители F-16 помогут контролировать украинское небо и увеличивать зону преимущества в воздухе.
- Получение Saab 340 AEW позволит укрепить возможности F-16 и обеспечит полную картину воздушного боя.
- Пилоты должны освоиться в украинском воздушном пространстве для эффективного выполнения задач отражения атак и поражения целей.
- Ограниченное количество полученных F-16 является политическим решением, осложняющим подготовку украинских пилотов и военных.
- Украине следует рассчитывать на постепенное усиление противовоздушной обороны и рост эффективности использования F-16 в конфликте.
Как истребители F-16 изменят ситуацию на фронте в Украине
По мнению пилота, безоговорочные преимущества F-16 позволят Силам обороны контролировать украинское небо. Хотя скорее всего это произойдет не сразу, а постепенным увеличением отдельных зон преимущества в воздухе.
Пилот объяснил, что когда F-16 входят в зону боевых действий, они останутся незаметными для врага благодаря самолетам дальней радиолокационной слежки. Это дает истребителям преимущество неожиданности и возможность нанести удар первым.
По мнению военного, ограниченное количество F-16, полученных Украиной, это исключительно политическое решение. Ведь это самый распространенный истребитель в мире, и на 2023 год во всем мире на вооружении находятся 2145 таких самолетов.
Ранее подполковник ВВС США Дэниел Хэмптон заявил, что десятки отставных американских пилотов готовы отправиться на войну в Украину, но пока это невозможно из-за отсутствия официального решения Вашингтона. Джеффри Фишер прокомментировал эти слова и отметил, что ограничения на удары по территории РФ со стороны США заставили бы его "очень сомневаться", если бы он собирался в Украину.
Какие задачи будут выполнять F-16 по прибытии в Украину
Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что партнеры будут постепенно передавать Украине истребители F-16, и для эффективного выполнения задач разной сложности необходимо большое количество таких самолетов.
По его словам, F-16 будет использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения ракетных и дроновых атак оккупационной армии РФ, а также для поражения небольших целей.
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