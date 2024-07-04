За словами генерал-лейтенанта Повітряних сил США у відставці Девіда Дептули, Україні потрібна потужна авіація для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.

Західні військові літаки можуть гарантувати Україні перемогу у війні проти РФ

За інформацією журналістів видання, на зустрічі генералів армії США було оприлюднено фаховий звіт щодо ймовірних варіантів посилення позицій українських військових у розв’язаній Росією злочинній війні.

Абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної перемоги у війні, - наголошується у висновках звіту. Поширити

Його автори підкреслюють, що окупаційна армія РФ має перевагу завдяки обмеженням США щодо використання американської зброї українськими військовими для ударів по стратегічних об’єктах на території країни-агресорки.

Що кажуть американські військові та аналітики

За словами Дептули, на сьогодні ключовою умовою перемоги є надання Україні переваги у повітрі.

Ключовим уроком на сьогодні є абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної військової переваги, - підкреслює генерал США у відставці за висновками звіту. Поширити

Це дало б українським силам захист від атак ворога, а також свободу атакувати самим.

Підхід, здебільшого зосереджений на землі, призвів до жорстокої боротьби на виснаження - такої, при якій чисельно перевагу отримує Росія, - зазначають аналітики з Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла. Поширити

Американські військові у відставці висловили переконання, що ВПС США могли забезпечити Україні необхідну перевагу у повітрі, яка дасть змогу здійснити прорив лінії фронту, зупинити наступ окупаційної армії РФ та повернути захоплені Росією території.

Настав час почати зосереджуватися на тому, як виглядає перемога, а не просто уникати щоденних поразок, - підкреслюють американські військові у відставці. Поширити

За їх словами, Повітряні сили України протягом довгих років існують в умовах гострої нестачі ресурсів і можливостей.

Без такої переваги, констатують американські воєнні експерти, війну, базовану на виснаженні, виграє сторона, яка має чисельніший бойовий особовий склад і більше матеріальних засобів - Росія.

Автори звіту запропонували шляхи, якими Україна могла б провести інтегровану повітряно-наземну кампанію, щоб забезпечити перевагу в повітрі, посилити свою армію на полі бою та повернути захоплені Росією території.