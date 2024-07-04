За словами генерал-лейтенанта Повітряних сил США у відставці Девіда Дептули, Україні потрібна потужна авіація для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.
Головні тези:
- Україні необхідна потужна авіація для гарантованої перемоги у війні з РФ, вважає ексгенерал армії США.
- Висновки фахового звіту підкреслюють, що надання Україні переваги в повітрі є ключовою умовою перемоги.
- Проведення інтегрованої повітряно-наземної кампанії допоможе Україні забезпечити перевагу в повітрі та повернути захоплені території.
- Американські військові відзначають, що без переваги в повітрі війну, базовану на виснаженні, виграє Росія, яка має більше ресурсів.
- Надання Україні доступу до запасів американської авіатехніки дозволить зупинити наступ окупаційної армії РФ та забезпечити перемогу.
Західні військові літаки можуть гарантувати Україні перемогу у війні проти РФ
За інформацією журналістів видання, на зустрічі генералів армії США було оприлюднено фаховий звіт щодо ймовірних варіантів посилення позицій українських військових у розв’язаній Росією злочинній війні.
Його автори підкреслюють, що окупаційна армія РФ має перевагу завдяки обмеженням США щодо використання американської зброї українськими військовими для ударів по стратегічних об’єктах на території країни-агресорки.
Що кажуть американські військові та аналітики
За словами Дептули, на сьогодні ключовою умовою перемоги є надання Україні переваги у повітрі.
Це дало б українським силам захист від атак ворога, а також свободу атакувати самим.
Американські військові у відставці висловили переконання, що ВПС США могли забезпечити Україні необхідну перевагу у повітрі, яка дасть змогу здійснити прорив лінії фронту, зупинити наступ окупаційної армії РФ та повернути захоплені Росією території.
За їх словами, Повітряні сили України протягом довгих років існують в умовах гострої нестачі ресурсів і можливостей.
Без такої переваги, констатують американські воєнні експерти, війну, базовану на виснаженні, виграє сторона, яка має чисельніший бойовий особовий склад і більше матеріальних засобів - Росія.
Автори звіту запропонували шляхи, якими Україна могла б провести інтегровану повітряно-наземну кампанію, щоб забезпечити перевагу в повітрі, посилити свою армію на полі бою та повернути захоплені Росією території.
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