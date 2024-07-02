Авіація злочинної армії РФ частіше стала завдавати ударів по українських військових аеродромах в очікування на прибуття західних винищувачів F-16.

Що відомо про намагання російських окупантів завадати розгортанню F-16 в Україні

Зазначається, що 27 червня окупаційна армія РФ в черговий раз атакувала військово-повітряну базу у Старокостянтинові.

Аналітики та автори матеріалу попереджають, що ці ворожі удари спрямовані на пошкодження або зруйнування інфраструктури, необхідної для розгортання винищувачів F-16 в Україні.

Зазначається, що в Україні очікують на прибуття перших F-16 вже у липні.

Їх використання допоможе відбити та зупинити наступ окупаційної армії РФ, включаючи ймовірну протидію скиданню ворогом авіабомб КАБ.

Наразі залишається невідомим, де саме в Україні базуватимуться винищувачі F-16.

Однак у Кремлі цинічно заявляють, що планують бити по українських аеродромах, на яких можуть розміщуватись F-16.

З якими складнощами пов’язане розміщення F-16 в Україні

За словами представника командування Повітряних сил ЗСУ, останні ворожі авіаудари по українських аеродромах спричинили певні труднощі, однак не завадять доставці F-16 або їхньому використанню на полі бою.

У вівторок в міноборони країни-агресорки цинічно збрехали про нібито знищення 5 українських Су-27 на аеродромі Миргород у Полтавській області.

Однак в Україні заявляють, що ця інформація не відповідає дійності.

Аналітики припускають, що, швидше за все, удари авіації злочинної армії РФ були спрямовані проти інфраструктури самої бази, включаючи злітні смуги та складські приміщення, аби ускладнити підйом у небо винищувачів F-16 як вони прибудуть.

За словами аналітика з Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастіна Бронка, українські військові через дефіцит боєприпасів до ППО, ймовірно будуть переміщувати західні винищувачі навколо аеродромів.