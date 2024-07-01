Пентагон закликають підготувати більше українських пілотів на F-16 — Politico

Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликає Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16.
Головні тези:
- Законодавці вважають, що підготовка додаткових українських пілотів на F-16 допоможе Україні зміцнити свою обороноздатність в умовах війни проти РФ.
- Надходження F-16 до України потребує складного процесу підготовки екіпажів та інфраструктури, але це важливий крок для забезпечення безпеки країни.
- Демократи закликають Пентагон очолити процес підготовки українських пілотів, щоб забезпечити найефективніший розвиток цієї програми.
- Розширення навчання українських пілотів на F-16 не лише підвищить обороноздатність країни, але й зміцнить підтримку України в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.
Демократи у Палаті представників США закликали тренувати більше українців на F-16
Як зазначається, законодавці на чолі з депутатом Адамом Шиффом підтримують запит України на підготовку ще 10 українських пілотів F-16 цього року і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.
До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні, додали вони.
Минулого року президент Джо Байден схвалив передачу Україні літаків з Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, але підготовка пілотів зіткнулася з логістичними проблемами.
Американські законодавці стверджують, що союзники по НАТО мають широкі навчальні програми і могли б задовольнити запит України на додаткові тренування. Але вони хочуть, щоб Пентагон очолив цей процес. Вони пишуть, що він "може забезпечити найдоцільніший спосіб" розширення програми.
Коли очікувати перших навчених українських пілотів та F-16 в Україні
Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.
Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.
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