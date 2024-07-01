Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.
Главные тезисы
- Нехватка квалифицированных пилотов для новых F-16 в Украине может помешать стратегическим целям страны в войне с РФ.
- Инициатива направлена на усиление обороноспособности Украины и поддержку ее борьбы за суверенитет и территориальную целостность.
- Подготовка украинских пилотов и инфраструктуры для приема F-16 находится на завершающих этапах, что позволит ближайшее время ожидать прибытие первых истребителей.
- В процессе получения F-16 для Украины уделяется внимание обучению летчиков, подготовке экипажа и организации безопасности самолетов от ударов противника.
Демократы в Палате представителей США призвали тренировать больше украинцев на F-16
Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.
До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине, добавили они.
В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.
Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить наиболее подходящий способ" расширения программы.
Когда ждать первых обученных украинских пилотов и F-16 в Украине
Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.
Сейчас, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.
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