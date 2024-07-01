Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico

Демократы в Палате представителей США призвали тренировать больше украинцев на F-16

Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

Просьба поступает в критический момент продолжающейся войны РФ против Украины, когда развертывание самолетов F-16 может оказать существенное влияние на исход войны, — говорится в письме 15 законодателей, которое получило Politico. Поделиться

До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине, добавили они.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить наиболее подходящий способ" расширения программы.

Эти усилия не только усилят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, добавили они. Поделиться

Когда ждать первых обученных украинских пилотов и F-16 в Украине

Процесс подготовки пилотов продолжается. На завершающих этапах уже есть летчики, которые заканчивают обучение. Мы не можем разглашать достоверную информацию по определенным причинам, потому что она тайна. Но сейчас уже есть люди, которые вот-вот должны прибыть в Украину и уже выполнять задачи здесь напрямую, — отметил Евлаш. Поделиться

Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Сейчас, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.