Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico

Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico
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Источник:  Politico

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.

Главные тезисы

 

  • Нехватка квалифицированных пилотов для новых F-16 в Украине может помешать стратегическим целям страны в войне с РФ.
  • Инициатива направлена на усиление обороноспособности Украины и поддержку ее борьбы за суверенитет и территориальную целостность.
  • Подготовка украинских пилотов и инфраструктуры для приема F-16 находится на завершающих этапах, что позволит ближайшее время ожидать прибытие первых истребителей.
  • В процессе получения F-16 для Украины уделяется внимание обучению летчиков, подготовке экипажа и организации безопасности самолетов от ударов противника.

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Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

Просьба поступает в критический момент продолжающейся войны РФ против Украины, когда развертывание самолетов F-16 может оказать существенное влияние на исход войны, — говорится в письме 15 законодателей, которое получило Politico.

До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине, добавили они.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить наиболее подходящий способ" расширения программы.

Эти усилия не только усилят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, добавили они.

Когда ждать первых обученных украинских пилотов и F-16 в Украине

Процесс подготовки пилотов продолжается. На завершающих этапах уже есть летчики, которые заканчивают обучение. Мы не можем разглашать достоверную информацию по определенным причинам, потому что она тайна. Но сейчас уже есть люди, которые вот-вот должны прибыть в Украину и уже выполнять задачи здесь напрямую, — отметил Евлаш.

Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Сейчас, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.

Получение F-16 — это очень сложный процесс. В том числе подготовка экипажа, летчиков, обслуги — это достаточно длительный кропотливый процесс, требующий долгой подготовки. Конечно, идет сейчас подготовка инфраструктуры летной, инфраструктуры, которая готовится для использования наших будущих самолетов, в том числе и для предохранения их от ударов. Мы понимаем, что противник будет охотиться за ними. Поэтому это целый комплекс мер, — объяснил Евлаш.

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