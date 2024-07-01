По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, украинские пилоты еще вернулись из учений на истребителях F-16 из-за рубежа.
Главные тезисы
- Украинские пилоты скоро вернутся с учений на истребителях F-16 из-за рубежа, также ожидается прибытие первых самолетов в ближайшее время.
- Подготовка пилотов и технического персонала для обслуживания F-16 продолжается, а инфраструктура готовится к приему новой техники.
- Для использования истребителей F-16 в Украине требуется сложный процесс подготовки экипажа, технического персонала и инфраструктуры.
- Воздушным силам необходима большое количество пилотов и инженеров для обслуживания F-16, и подготовка технического персонала продолжается постоянно.
- Ожидается прибытие F-16 в Украину в ближайшее время, несмотря на ложную информацию о уже появившихся самолетах в небе над Украиной.
Когда ждать первых обученных украинских пилотов и F-16 в Украине
Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.
В настоящее время, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.
Как проходит подготовка технического персонала и инфраструктуры к приему F-16
По его словам, воздушным силам нужна большая килость и пилотов, и инженеров, которые будут обслуживать F-16 в Украине.
Евлаш добавил, что подготовка технического персонала продолжается постоянно и вместо одних факов на обучение приходят другие.
Евлаш опроверг информацию, которую в выходные в Твиттер озвучил французский бывший военный летчик, по его инофрмации, первые F-16 уже появились над Украиной и даже провели боевую работу.
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