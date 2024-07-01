Когда в Украине начнут использовать F-16 — ответ Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Когда в Украине начнут использовать F-16 — ответ Воздушных сил

F-16
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Источник:  NV

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, украинские пилоты еще вернулись из учений на истребителях F-16 из-за рубежа.

Главные тезисы

  • Украинские пилоты скоро вернутся с учений на истребителях F-16 из-за рубежа, также ожидается прибытие первых самолетов в ближайшее время.
  • Подготовка пилотов и технического персонала для обслуживания F-16 продолжается, а инфраструктура готовится к приему новой техники.
  • Для использования истребителей F-16 в Украине требуется сложный процесс подготовки экипажа, технического персонала и инфраструктуры.
  • Воздушным силам необходима большое количество пилотов и инженеров для обслуживания F-16, и подготовка технического персонала продолжается постоянно.
  • Ожидается прибытие F-16 в Украину в ближайшее время, несмотря на ложную информацию о уже появившихся самолетах в небе над Украиной.

Когда ждать первых обученных украинских пилотов и F-16 в Украине

Процесс подготовки пилотов продолжается. На завершающих этапах уже есть летчики, которые заканчивают обучение. Мы не можем разглашать достоверную информацию по определенным причинам, потому что она тайна. Но сейчас уже есть люди, которые вот-вот должны прибыть в Украину и уже выполнять задачи здесь напрямую, - отметил Евлаш.

Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

В настоящее время, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.

Получение F-16 – очень сложный процесс. В том числе подготовка экипажа, летчиков, обслуги – это достаточно длительный кропотливый процесс, требующий долгой подготовки. Конечно, идет сейчас подготовка инфраструктуры летной, инфраструктуры, которая готовится для использования наших будущих самолетов, в том числе и для обезопасения их от ударов. Мы понимаем, что противник будет охотиться за ними. Поэтому это целый комплекс мер, – объяснил Евлаш.

Как проходит подготовка технического персонала и инфраструктуры к приему F-16

По его словам, воздушным силам нужна большая килость и пилотов, и инженеров, которые будут обслуживать F-16 в Украине.

Евлаш добавил, что подготовка технического персонала продолжается постоянно и вместо одних факов на обучение приходят другие.

Некоторая часть уже подготовлена, она уже ждет получения F-16. В том числе они смогут обмениваться опытом здесь, непосредственно в Украине, делиться со своими собратьями, - подчеркнул представитель ПС ВСУ.

Евлаш опроверг информацию, которую в выходные в Твиттер озвучил французский бывший военный летчик, по его инофрмации, первые F-16 уже появились над Украиной и даже провели боевую работу.

Мы уже несколько раз опровергали эту информацию большим мировым информационным вещателям. Эта информация не соответствует действительности. Мы ожидаем F-16, которые в ближайшее время должны прибыть в Украину, - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

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