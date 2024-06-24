Учеба украинских пилотов на F-16 прекратится из-за того, что Дания переходит на истребители F-35.
Главные тезисы
- Около 20 украинских пилотов F-16 завершат программу обучения в Дании в конце 2024 года.
- США испытывают недостаток тренировочных площадок для быстрого обучения украинских пилотов на F-16.
- Партнерство с США в обучении украинских пилотов на F-16 может быть ограничено из-за нехватки ресурсов.
- Соглашение соглашения о французском истребителе Mirage 2000 может быть реакцией на ограничения в обучении на F-16 и планы США.
Украинские пилоты F-16 смогут учиться в Дании до конца года
Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом 24 июня.
Пульсен объяснил, что обучение пилотов прекратится из-за того, что Дания переходит на истребители F-35, для которых будут использовать военно-воздушную базу в Скридструпе, где проходят обучение украинские пилоты, сообщает dr.dk.
Около 20 украинских пилотов F-16 пройдут подготовку к завершению программы обучения в конце 2024 года.
Министр отметил, что Дания сможет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, но это будет происходить не на территории страны.
США тайно тормозят обучение украинских пилотов на F-16
В Украине 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в программе тренировок на F-16 в США.
Однако совместные усилия США в ближайшее время выпустят не более 15-20 украинских пилотов, обученных управлять истребителем F-16.
При этом в ближайшее время партнеры должны передать Украине около 60 истребителей F-16.
По словам представителей Пентагона, быстрое обучение украинских пилотов невозможно из-за нехватки достаточного количества тренировочных площадок, которые все якобы заняты.
Однако авторы публикации подчеркивают, что в Вашингтоне не могли не знать этой ситуации, когда давали согласие на поставки Украине истребителей F-16.
При этом журналисты издания отмечают, что при желании Минобороны США могли исправить эту ситуацию.
По их мнению, заявления представителей администрации президента Джо Байдена об обучении украинских пилотов на F-16 и планах передачи этих истребителей не отвечают реальным действиям.
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