Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 — известная причина
Категория
Украина
Дата публикации

Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 — известная причина

F-16
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Источник:  online.ua

Учеба украинских пилотов на F-16 прекратится из-за того, что Дания переходит на истребители F-35.

Главные тезисы

  • Около 20 украинских пилотов F-16 завершат программу обучения в Дании в конце 2024 года.
  • США испытывают недостаток тренировочных площадок для быстрого обучения украинских пилотов на F-16.
  • Партнерство с США в обучении украинских пилотов на F-16 может быть ограничено из-за нехватки ресурсов.
  • Соглашение соглашения о французском истребителе Mirage 2000 может быть реакцией на ограничения в обучении на F-16 и планы США.

Украинские пилоты F-16 смогут учиться в Дании до конца года

Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом 24 июня.

Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года, - сказал глава Минобороны Дании.

Пульсен объяснил, что обучение пилотов прекратится из-за того, что Дания переходит на истребители F-35, для которых будут использовать военно-воздушную базу в Скридструпе, где проходят обучение украинские пилоты, сообщает dr.dk.

Около 20 украинских пилотов F-16 пройдут подготовку к завершению программы обучения в конце 2024 года.

Министр отметил, что Дания сможет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, но это будет происходить не на территории страны.

Сегодня украинские пилоты также проходят обучение в Румынии, но пока не принято решение о том, будет ли Дания вносить свой вклад в это дело, — сказал Пульсен.

США тайно тормозят обучение украинских пилотов на F-16

В Украине 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в программе тренировок на F-16 в США.

Однако совместные усилия США в ближайшее время выпустят не более 15-20 украинских пилотов, обученных управлять истребителем F-16.

При этом в ближайшее время партнеры должны передать Украине около 60 истребителей F-16.

Это ужасное соотношение количества экипажей и самолетов, подчеркивается в материале издания.

По словам представителей Пентагона, быстрое обучение украинских пилотов невозможно из-за нехватки достаточного количества тренировочных площадок, которые все якобы заняты.

Однако авторы публикации подчеркивают, что в Вашингтоне не могли не знать этой ситуации, когда давали согласие на поставки Украине истребителей F-16.

При этом журналисты издания отмечают, что при желании Минобороны США могли исправить эту ситуацию.

Возможно, эти неадекватные темпы подготовки пилотов являются причиной того, почему Зеленский объявил о соглашении по французскому истребителю. Макрон планирует доставить Mirage 2000, научить экипажи и технический персонал за шесть месяцев. Если это правда, это будет черным пятном на администрации Байдена, — предполагают авторы материала.

По их мнению, заявления представителей администрации президента Джо Байдена об обучении украинских пилотов на F-16 и планах передачи этих истребителей не отвечают реальным действиям.

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