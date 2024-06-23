По информации журналистов издания Kyiv Post, Белый дом тайно пытается помешать скорейшему обучению украинских пилотов на истребителях F-16.
Главные тезисы
- Белый дом тайно пытается задержать обучение украинских пилотов на F-16, вызывая критику в сторону администрации Байдена.
- Отказ США предоставить Украине F-16 и задержка обучающих программ создают негативное влияние на партнерство с Украиной.
- Зеленский выбрал Mirage 2000 из-за неготовности США быстро обучать украинских пилотов на F-16, что может быть черным пятном на администрации Байдена.
- США не отвечают реальными действиями на заявления о поддержке Украины: отсутствие передачи F-16, промедление с обучающими программами и неэффективное использование собственных запасов истребителей.
- Тайное вмешательство и нехватка поддержки со стороны США в обучении украинских пилотов на F-16 могут серьезно повлиять на дальнейшие отношения между странами.
Почему Белый дом пытается задержать обучение украинских пилотов на F-16
По информации журналистов издания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, у Украины есть 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в программе тренировок на F-16 в США.
Однако совместные усилия США в ближайшее время выпустят не больше 15-20 украинских пилотов, обученных руководить истребителем F-16.
При этом в ближайшее время партнеры должны передать Украине около 60 истребителей F-16.
По словам представителей Пентагона, быстрое обучение украинских пилотов невозможно из-за нехватки достаточного количества тренировочных площадок, которые все якобы заняты.
Однако авторы публикации подчеркивают, что в Вашингтоне не могли не знать этой ситуации, когда давали согласие на поставки Украине истребителей F-16.
При этом журналисты издания отмечают, что при желании Минобороны США могли исправить эту ситуацию.
По их мнению, заявления представителей администрации президента Джо Байдена об обучении украинских пилотов на F-16 и планах передачи этих истребителей не отвечают реальным действиям.
В частности, указывается на ряд показательных примеров:
в прошлом Белый дом отказывал Украине в передаче F-16, оправдываясь лживыми утверждениями;
Байден дал разрешение на передачу европейцам F-16 только, когда голландцы и датчане начали действовать первыми;
США не дают ни одного F-16 из собственных запасов, хотя на хранении в хороших условиях у Пентагона более 300 этих самолетов, из которых по крайней мере две эскадрильи можно предоставить Украине;
Байден сам предложил, а затем отложил обучающие программы на F-16 для украинских пилотов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-