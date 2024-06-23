Почему Белый дом пытается задержать обучение украинских пилотов на F-16

По информации журналистов издания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, у Украины есть 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в программе тренировок на F-16 в США.

Однако совместные усилия США в ближайшее время выпустят не больше 15-20 украинских пилотов, обученных руководить истребителем F-16.

При этом в ближайшее время партнеры должны передать Украине около 60 истребителей F-16.

Это ужасное соотношение количества экипажей и самолетов, подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам представителей Пентагона, быстрое обучение украинских пилотов невозможно из-за нехватки достаточного количества тренировочных площадок, которые все якобы заняты.

Однако авторы публикации подчеркивают, что в Вашингтоне не могли не знать этой ситуации, когда давали согласие на поставки Украине истребителей F-16.

При этом журналисты издания отмечают, что при желании Минобороны США могли исправить эту ситуацию.

Возможно, эти неадекватные темпы подготовки пилотов являются причиной того, почему Зеленский объявил о соглашении по французскому истребителю. Макрон планирует доставить Mirage 2000, научить экипажи и технический персонал за шесть месяцев. Если это правда, то это будет черным пятном на администрации Байдена, – предполагают авторы материала. Поделиться

По их мнению, заявления представителей администрации президента Джо Байдена об обучении украинских пилотов на F-16 и планах передачи этих истребителей не отвечают реальным действиям.

В частности, указывается на ряд показательных примеров:

в прошлом Белый дом отказывал Украине в передаче F-16, оправдываясь лживыми утверждениями;

Байден дал разрешение на передачу европейцам F-16 только, когда голландцы и датчане начали действовать первыми;

США не дают ни одного F-16 из собственных запасов, хотя на хранении в хороших условиях у Пентагона более 300 этих самолетов, из которых по крайней мере две эскадрильи можно предоставить Украине;

Байден сам предложил, а затем отложил обучающие программы на F-16 для украинских пилотов.