США тайно тормозят обучение украинских пилотов на F-16
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Политика
Дата публикации

США тайно тормозят обучение украинских пилотов на F-16

F-16
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Источник:  Kyiv Post

По информации журналистов издания Kyiv Post, Белый дом тайно пытается помешать скорейшему обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Главные тезисы

  • Белый дом тайно пытается задержать обучение украинских пилотов на F-16, вызывая критику в сторону администрации Байдена.
  • Отказ США предоставить Украине F-16 и задержка обучающих программ создают негативное влияние на партнерство с Украиной.
  • Зеленский выбрал Mirage 2000 из-за неготовности США быстро обучать украинских пилотов на F-16, что может быть черным пятном на администрации Байдена.
  • США не отвечают реальными действиями на заявления о поддержке Украины: отсутствие передачи F-16, промедление с обучающими программами и неэффективное использование собственных запасов истребителей.
  • Тайное вмешательство и нехватка поддержки со стороны США в обучении украинских пилотов на F-16 могут серьезно повлиять на дальнейшие отношения между странами.

Почему Белый дом пытается задержать обучение украинских пилотов на F-16

По информации журналистов издания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, у Украины есть 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в программе тренировок на F-16 в США.

Однако совместные усилия США в ближайшее время выпустят не больше 15-20 украинских пилотов, обученных руководить истребителем F-16.

При этом в ближайшее время партнеры должны передать Украине около 60 истребителей F-16.

Это ужасное соотношение количества экипажей и самолетов, подчеркивается в материале издания.

По словам представителей Пентагона, быстрое обучение украинских пилотов невозможно из-за нехватки достаточного количества тренировочных площадок, которые все якобы заняты.

Однако авторы публикации подчеркивают, что в Вашингтоне не могли не знать этой ситуации, когда давали согласие на поставки Украине истребителей F-16.

При этом журналисты издания отмечают, что при желании Минобороны США могли исправить эту ситуацию.

Возможно, эти неадекватные темпы подготовки пилотов являются причиной того, почему Зеленский объявил о соглашении по французскому истребителю. Макрон планирует доставить Mirage 2000, научить экипажи и технический персонал за шесть месяцев. Если это правда, то это будет черным пятном на администрации Байдена, – предполагают авторы материала.

По их мнению, заявления представителей администрации президента Джо Байдена об обучении украинских пилотов на F-16 и планах передачи этих истребителей не отвечают реальным действиям.

В частности, указывается на ряд показательных примеров:

  • в прошлом Белый дом отказывал Украине в передаче F-16, оправдываясь лживыми утверждениями;

  • Байден дал разрешение на передачу европейцам F-16 только, когда голландцы и датчане начали действовать первыми;

  • США не дают ни одного F-16 из собственных запасов, хотя на хранении в хороших условиях у Пентагона более 300 этих самолетов, из которых по крайней мере две эскадрильи можно предоставить Украине;

  • Байден сам предложил, а затем отложил обучающие программы на F-16 для украинских пилотов.

Руководство США играет в Джекиле и Хайде. Для общественности они повторяют нарратив "полной поддержки" Украины. Однако за закрытыми дверями поддержки не хватает. Пожалуй, неудивительно, что Зеленский приветствует французское предложение Mirage 2000, подчеркивают авторы материала.

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