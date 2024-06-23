США таємно гальмують навчання українських пілотів на F-16
Категорія
Політика
Дата публікації

США таємно гальмують навчання українських пілотів на F-16

F-16
Джерело:  Kyiv Post

За інформацією журналістів видання Kyiv Post, Білий дім таємно намагається завадити більш швидкому навчанню українських пілотів на винищувачах F-16. 

Головні тези:

  • Білий дім намагається завадити швидкому навчанню українських пілотів на F-16, підтримуючи випуск лише 15-20 пілотів, при наявності 30 готових для програми тренувань.
  • Швидке навчання іноземних пілотів у США ускладнене нестачею тренувальних майданчиків, але можливість виправити цю ситуацію була в уряду США.
  • Відмова партнерів надати Україні F-16 з власних запасів та відкладення навчаннь для українських пілотів створює спроби відходу від зобов'язань перед Україною.
  • Зеленський обрав французький винищувач Mirage 2000 через неготовність США швидко навчати українських пілотів на F-16.
  • Дії США можуть мати негативний вплив на партнерство з Україною та викликати критику у бік адміністрації Байдена в контексті невиконання обіцянок підтримки.

Чому Білий дім намагається затримати навчання українських пілотів на F-16

За інформацією журналістів видання із посиланням на високопосадового американського урядовця, в України є 30 пілотів із кваліфікацією, достатньою для участі у програмі тренувань на F-16 в США.

Однак спільні зусилля США найближчим часом випустять не більше 15-20 українських пілотів, навчених керувати винищувачем F-16.

При цьому найближчим часом партнери мають передати Україні близько 60 винищувачів F-16.

Це жахливе співвідношення кількості екіпажів і літаків, - підкреслюється у матеріалі видання.

За словами представників Пентагона, швидке навчання українських пілотів неможливе через нестачу достатньої кількості тренувальних майданчиків, які всі нібито зайняті.

Однак автори публікації підкреслюють, що у Вашингтоні не могли не знати про цю ситуацію, коли давали згоду на поставки Україні винищувачів F-16.

При цьому журналісти видання зазначають, що за бажання, Міноборони США могли виправити цю ситуацію.

Можливо, ці неадекватні темпи підготовки пілотів є причиною того, чому Зеленський оголосив про угоду щодо французького винищувача. Макрон планує доставити Mirage 2000, навчити екіпажі і технічний персонал за шість місяців. Якщо це правда, то це буде чорною плямою на адміністрації Байдена, - припускають автори матеріалу.

На їхню думку, заяви представників адміністрації президента Джо Байдена щодо навчання українських пілотів на F-16 і планів стосовно передачі цих винищувачів не відповідають реальним діям.

Зокрема вказується на ряд показових прикладів:

  • в минулому Білий дім відмовляв Україні в передачі F-16, виправдовуючись брехливими твердженнями;

  • Байден дав дозвіл на передачу європейцями F-16 лише, коли голландці та датчани почали діяти першими;

  • США не дають жодного F-16 із власних запасів, хоча на зберіганні у хороших умовах Пентагон має понад 300 цих літаків, з яких принаймні дві ескадрильї можна надати Україні;

  • Байден сам запропонував, а потім відклав навчальні програми на F-16 для українських пілотів.

Керівництво США грає в Джекіла і Хайда. Для громадськості вони повторюють наратив "повної підтримки" України. Однак за зачиненими дверима підтримки бракує. Мабуть, не дивно, що Зеленський вітає французьку пропозицію Mirage 2000, - підкреслюють автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Західні журналісти дізнались про бойове завдання перших F-16 в Україні
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ змінила тактику ракетних атак по Україні через страх F-16 — британська розвідка
Міноборони Британії
f-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Західні експерти не радять Україні використовувати F-16 для атак по РФ
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?