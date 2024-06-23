За інформацією журналістів видання Kyiv Post, Білий дім таємно намагається завадити більш швидкому навчанню українських пілотів на винищувачах F-16.

Чому Білий дім намагається затримати навчання українських пілотів на F-16

За інформацією журналістів видання із посиланням на високопосадового американського урядовця, в України є 30 пілотів із кваліфікацією, достатньою для участі у програмі тренувань на F-16 в США.

Однак спільні зусилля США найближчим часом випустять не більше 15-20 українських пілотів, навчених керувати винищувачем F-16.

При цьому найближчим часом партнери мають передати Україні близько 60 винищувачів F-16.

Це жахливе співвідношення кількості екіпажів і літаків, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами представників Пентагона, швидке навчання українських пілотів неможливе через нестачу достатньої кількості тренувальних майданчиків, які всі нібито зайняті.

Однак автори публікації підкреслюють, що у Вашингтоні не могли не знати про цю ситуацію, коли давали згоду на поставки Україні винищувачів F-16.

При цьому журналісти видання зазначають, що за бажання, Міноборони США могли виправити цю ситуацію.

Можливо, ці неадекватні темпи підготовки пілотів є причиною того, чому Зеленський оголосив про угоду щодо французького винищувача. Макрон планує доставити Mirage 2000, навчити екіпажі і технічний персонал за шість місяців. Якщо це правда, то це буде чорною плямою на адміністрації Байдена, - припускають автори матеріалу. Поширити

На їхню думку, заяви представників адміністрації президента Джо Байдена щодо навчання українських пілотів на F-16 і планів стосовно передачі цих винищувачів не відповідають реальним діям.

Зокрема вказується на ряд показових прикладів:

в минулому Білий дім відмовляв Україні в передачі F-16, виправдовуючись брехливими твердженнями;

Байден дав дозвіл на передачу європейцями F-16 лише, коли голландці та датчани почали діяти першими;

США не дають жодного F-16 із власних запасів, хоча на зберіганні у хороших умовах Пентагон має понад 300 цих літаків, з яких принаймні дві ескадрильї можна надати Україні;

Байден сам запропонував, а потім відклав навчальні програми на F-16 для українських пілотів.