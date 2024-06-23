За інформацією журналістів видання Kyiv Post, Білий дім таємно намагається завадити більш швидкому навчанню українських пілотів на винищувачах F-16.
Головні тези:
- Білий дім намагається завадити швидкому навчанню українських пілотів на F-16, підтримуючи випуск лише 15-20 пілотів, при наявності 30 готових для програми тренувань.
- Швидке навчання іноземних пілотів у США ускладнене нестачею тренувальних майданчиків, але можливість виправити цю ситуацію була в уряду США.
- Відмова партнерів надати Україні F-16 з власних запасів та відкладення навчаннь для українських пілотів створює спроби відходу від зобов'язань перед Україною.
- Зеленський обрав французький винищувач Mirage 2000 через неготовність США швидко навчати українських пілотів на F-16.
- Дії США можуть мати негативний вплив на партнерство з Україною та викликати критику у бік адміністрації Байдена в контексті невиконання обіцянок підтримки.
Чому Білий дім намагається затримати навчання українських пілотів на F-16
За інформацією журналістів видання із посиланням на високопосадового американського урядовця, в України є 30 пілотів із кваліфікацією, достатньою для участі у програмі тренувань на F-16 в США.
Однак спільні зусилля США найближчим часом випустять не більше 15-20 українських пілотів, навчених керувати винищувачем F-16.
При цьому найближчим часом партнери мають передати Україні близько 60 винищувачів F-16.
За словами представників Пентагона, швидке навчання українських пілотів неможливе через нестачу достатньої кількості тренувальних майданчиків, які всі нібито зайняті.
Однак автори публікації підкреслюють, що у Вашингтоні не могли не знати про цю ситуацію, коли давали згоду на поставки Україні винищувачів F-16.
При цьому журналісти видання зазначають, що за бажання, Міноборони США могли виправити цю ситуацію.
На їхню думку, заяви представників адміністрації президента Джо Байдена щодо навчання українських пілотів на F-16 і планів стосовно передачі цих винищувачів не відповідають реальним діям.
Зокрема вказується на ряд показових прикладів:
в минулому Білий дім відмовляв Україні в передачі F-16, виправдовуючись брехливими твердженнями;
Байден дав дозвіл на передачу європейцями F-16 лише, коли голландці та датчани почали діяти першими;
США не дають жодного F-16 із власних запасів, хоча на зберіганні у хороших умовах Пентагон має понад 300 цих літаків, з яких принаймні дві ескадрильї можна надати Україні;
Байден сам запропонував, а потім відклав навчальні програми на F-16 для українських пілотів.
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