РФ змінила тактику ракетних атак по Україні через страх F-16 — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ змінила тактику ракетних атак по Україні через страх F-16 — британська розвідка

Міноборони Британії
f-16

Росія останніми тижнями почала завдавати ударів по українських аеродромах, побоюючись прибуття винищувачів F-16.

Головні тези:

  • Російська дальня авіація змінила фокус ударів на українські авіабази через страх від можливого застосування винищувачів F-16.
  • Українські атаки на об'єкти в Криму призвели до знищення критичних елементів комплексів С-300 та С-400, що стимулює Росію до захисту своїх активів.
  • Прибуття винищувачів F-16 до України влітку створить нові можливості для захисту Харкова від російських ударів.
  • Нідерланди та Данія дозволили використовувати F-16 проти російських літаків навіть у повітряному просторі РФ, розширюючи оборонні можливості України.

Яка нова тактика ракетних ударів РФ по Україні

Як зазначається у зведенні, протягом червня 2024 року російські ВПС продовжували чинити тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по більш глибоко розташованій інфраструктурі та військовим об'єктам.

Однак у період з 12 по 18 червня російська дальня авіація переключила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські авіабази, що майже напевно викликано успіхами української ППО, але також, ймовірно, наголошує на занепокоєнні Росії з приводу майбутнього застосування винищувачів F-16.

За даними британської розвідки, серія скоординованих українських атак по об'єктах у Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 та С-400. Ці успіхи наголошують на спробі Росії захистити свої активи в Криму, незважаючи на значні економічні витрати на протиповітряну оборону.

Подальші успішні атаки України на російські аеродроми, такі як Моздок, Актюбінськ, а останнім часом і Морозовськ, ймовірно, змусили Росію продовжувати політику розосередження авіабазування далі від лінії фронту.

Це майже напевно призведе до збільшення виснаження літака та екіпажу зі збільшенням часу вильоту. Можливо, саме з цим пов'язана випадкова втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 у Північній Осетії на півдні Росії 12 червня, — зазначають у Міноборони Британії.

Прибуття F-16 в Україну

Перші літаки F-16 прибудуть до України вже влітку.

За даними The Guardian, винищувачі захищатимуть Харків від російських ударів, оскільки Росія широко використовувала КАБи, запускаючи бомби з літаків, що залишаються у російському повітряному просторі.

Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

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