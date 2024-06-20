РФ изменила тактику ракетных атак по Украине из-за страха F-16 — британская разведка

Россия в последние недели начала наносить удары по украинским аэродромам, опасаясь прибытия истребителей F-16.

Какая новая тактика ракетных ударов РФ по Украине

Как отмечается в сводке, в течение июня 2024 года российские ВВС продолжали оказывать давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как дроны-камикадзе продолжали наносить удары по более глубоко расположенной инфраструктуре и военным объектам.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 June 2024.



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Однако в период с 12 по 18 июня российская дальняя авиация переключила фокус своих ударов крылатыми ракетами на украинские авиабазы, что почти наверняка вызвано успехами украинской ПВО, но также, вероятно, отмечает обеспокоенность России по поводу будущего применения истребителей F-16.

По данным британской разведки, серия скоординированных украинских атак по объектам в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400. Эти успехи отмечают попытку России защитить свои активы в Крыму, несмотря на значительные экономические затраты на противовоздушную оборону.

Дальнейшие успешные атаки Украины на российские аэродромы, такие как Моздок, Актюбинск, а в последнее время и Морозовск, вероятно, заставили Россию продолжать политику рассредоточения авиабазирования дальше линии фронта.

Это почти наверняка приведет к увеличению истощения самолета и экипажа с увеличением времени вылета. Возможно, именно с этим связана случайная потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Прибытие F-16 в Украину

Первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже летом.

По данным The Guardian, истребители будут защищать Харьков от российских ударов, поскольку Россия широко использовала КАБы, запуская бомбы с остающихся в российском воздушном пространстве самолетов.