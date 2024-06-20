По информации журналистов британского издания The Guardian, первые истребители F-16 в Украине, вероятно, будут выполнять задачи защиты воздушного пространства над Харьковом.
Главные тезисы
- Первые F-16 в Украине вероятно будут защищать воздушное пространство над Харьковом от российских самолетов.
- Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов даже в воздушном пространстве РФ.
- Украина готовит своих инструкторов к обслуживанию F-16 для эффективного применения истребителей как для защиты городов, так и для обороны от управляемых авиабомб с расстояния.
- Использование F-16 позволит украинским военным эффективнее защищать города от российских атак, особенно на примере Харькова.
- Ожидается, что первые поставки F-16 в Украину должны состояться летом, украинская армия активно готовится к использованию этих истребителей.
Что известно о возможных целях первых F-16 в Украине.
Журналисты издания ссылаются на заявление командующего ВВС Нидерландов, генерала Арнуда Столманна, по мнению которого, первые F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.
В материале издания подчеркивается, что в Нидерландах началась подготовка украинских инструкторов к техническому обслуживанию истребителей F-16.
Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.
Украина в течение многих месяцев ожидает получения F-16 от западных партнеров и рассчитывает, что их появление усилит защиту воздушного пространства от атак преступной армии РФ.
Как Украина будет использовать первые F-16
По мнению аналитиков, украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, выпускающих управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.
Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов.
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