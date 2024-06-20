По информации журналистов британского издания The Guardian, первые истребители F-16 в Украине, вероятно, будут выполнять задачи защиты воздушного пространства над Харьковом.

Что известно о возможных целях первых F-16 в Украине.

Журналисты издания ссылаются на заявление командующего ВВС Нидерландов, генерала Арнуда Столманна, по мнению которого, первые F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

Приблизительно этим летом все выстраивается, - отметил Столманн. Поделиться

В материале издания подчеркивается, что в Нидерландах началась подготовка украинских инструкторов к техническому обслуживанию истребителей F-16.

Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.

Украина в течение многих месяцев ожидает получения F-16 от западных партнеров и рассчитывает, что их появление усилит защиту воздушного пространства от атак преступной армии РФ.

Как Украина будет использовать первые F-16

По мнению аналитиков, украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, выпускающих управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.

В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многие украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов.