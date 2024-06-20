Западные журналисты узнали о боевых задачах первых F-16 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Западные журналисты узнали о боевых задачах первых F-16 в Украине

F-16
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Источник:  The Guardian

По информации журналистов британского издания The Guardian, первые истребители F-16 в Украине, вероятно, будут выполнять задачи защиты воздушного пространства над Харьковом.

Главные тезисы

  • Первые F-16 в Украине вероятно будут защищать воздушное пространство над Харьковом от российских самолетов.
  • Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов даже в воздушном пространстве РФ.
  • Украина готовит своих инструкторов к обслуживанию F-16 для эффективного применения истребителей как для защиты городов, так и для обороны от управляемых авиабомб с расстояния.
  • Использование F-16 позволит украинским военным эффективнее защищать города от российских атак, особенно на примере Харькова.
  • Ожидается, что первые поставки F-16 в Украину должны состояться летом, украинская армия активно готовится к использованию этих истребителей.

Что известно о возможных целях первых F-16 в Украине.

Журналисты издания ссылаются на заявление командующего ВВС Нидерландов, генерала Арнуда Столманна, по мнению которого, первые F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

Приблизительно этим летом все выстраивается, - отметил Столманн.

В материале издания подчеркивается, что в Нидерландах началась подготовка украинских инструкторов к техническому обслуживанию истребителей F-16.

Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.

Украина в течение многих месяцев ожидает получения F-16 от западных партнеров и рассчитывает, что их появление усилит защиту воздушного пространства от атак преступной армии РФ.

Как Украина будет использовать первые F-16

По мнению аналитиков, украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, выпускающих управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.

В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многие украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия, - подчеркивается в материале издания.

Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов.

Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно быстрее... Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности... F-16 действительно гораздо сложнее систем, которые до сих пор использовали украинские Воздушные силы... Не можно просто перепрыгнуть через несколько этапов, нужно пройти каждый этап процесса, но мы также хотим доставить их как можно быстрее, – подчеркнула Оллонгрен.

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