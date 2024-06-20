За інформацією журналістів британського видання The Guardian, перші винищувачі F-16 в Україні, ймовірно, виконуватимуть завдання із захисту повітряного простору над Харковом.
Головні тези:
- Перші F-16 в Україні можуть виконувати завдання із захисту повітряного простору над Харковом від російських літаків, які випускають керовані авіабомби.
- Нідерланди та Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть у повітряному просторі РФ, що підсилить захист українського неба.
- Україна готує українських інструкторів до обслуговування F-16, щоб не лише пілоти, але й інженери могли ефективно використовувати ці винищувачі.
- Затримки у підготовці викликали критику, але відомо, що поставки перших F-16 в Україну мають відбутися цього літа.
- Використовуючи F-16, українські військові зможуть ефективно захищати міста від російських літаків, що випускають керовані авіабомби з великої відстані.
Що відомо про ймовірні цілі перших F-16 в Україні
Журналісти видання посилаються на заяву командувача ВПС Нідерландів, генерала Арнуда Столманна, на думку якого, перші F-16 з’являться в українському небі вже цього літа.
У матеріалі видання підкреслюється, що в Нідерландах почалась підготовка українських інструкторів до технічного обслуговування винищувачів F-16.
Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.
Україна протягом багатьох місяців чекає на отримання F-16 від західних партнерів і розраховує, що їхня поява посилить захист повітряного простору від атак злочинної армії РФ.
Як Україна буде використовувати перші F-16
На думку аналітиків, українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.
Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.
Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа, і виступила проти критики з приводу затримок на тлі повідомлень про те, що Київ розчарований темпами підготовки пілотів.
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