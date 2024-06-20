За інформацією журналістів британського видання The Guardian, перші винищувачі F-16 в Україні, ймовірно, виконуватимуть завдання із захисту повітряного простору над Харковом.

Що відомо про ймовірні цілі перших F-16 в Україні

Журналісти видання посилаються на заяву командувача ВПС Нідерландів, генерала Арнуда Столманна, на думку якого, перші F-16 з’являться в українському небі вже цього літа.

Приблизно цього літа все вибудовується, - зазначив Столманн. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що в Нідерландах почалась підготовка українських інструкторів до технічного обслуговування винищувачів F-16.

Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.

Україна протягом багатьох місяців чекає на отримання F-16 від західних партнерів і розраховує, що їхня поява посилить захист повітряного простору від атак злочинної армії РФ.

Як Україна буде використовувати перші F-16

На думку аналітиків, українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа, і виступила проти критики з приводу затримок на тлі повідомлень про те, що Київ розчарований темпами підготовки пілотів.