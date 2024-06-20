Західні журналісти дізнались про бойове завдання перших F-16 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні журналісти дізнались про бойове завдання перших F-16 в Україні

F-16
Джерело:  The Guardian

За інформацією журналістів британського видання The Guardian, перші винищувачі F-16 в Україні, ймовірно, виконуватимуть завдання із захисту повітряного простору над Харковом. 

Головні тези:

  • Перші F-16 в Україні можуть виконувати завдання із захисту повітряного простору над Харковом від російських літаків, які випускають керовані авіабомби.
  • Нідерланди та Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть у повітряному просторі РФ, що підсилить захист українського неба.
  • Україна готує українських інструкторів до обслуговування F-16, щоб не лише пілоти, але й інженери могли ефективно використовувати ці винищувачі.
  • Затримки у підготовці викликали критику, але відомо, що поставки перших F-16 в Україну мають відбутися цього літа.
  • Використовуючи F-16, українські військові зможуть ефективно захищати міста від російських літаків, що випускають керовані авіабомби з великої відстані.

Що відомо про ймовірні цілі перших F-16 в Україні

Журналісти видання посилаються на заяву командувача ВПС Нідерландів, генерала Арнуда Столманна, на думку якого, перші F-16 з’являться в українському небі вже цього літа.

Приблизно цього літа все вибудовується, - зазначив Столманн.

У матеріалі видання підкреслюється, що в Нідерландах почалась підготовка українських інструкторів до технічного обслуговування винищувачів F-16.

Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.

Україна протягом багатьох місяців чекає на отримання F-16 від західних партнерів і розраховує, що їхня поява посилить захист повітряного простору від атак злочинної армії РФ.

Як Україна буде використовувати перші F-16

На думку аналітиків, українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї, - підкреслюється у матеріалі видання.

Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа, і виступила проти критики з приводу затримок на тлі повідомлень про те, що Київ розчарований темпами підготовки пілотів.

Я повністю розумію позицію України, вони хочуть зробити це якнайшвидше... Ми реалізуємо проект настільки швидко, наскільки можемо, ми справді розширюємо наші можливості... F-16 справді набагато складніший за системи, які дотепер використовували українські Повітряні сили... Не можна просто перескочити через кілька етапів, треба пройти кожний етап процесу, але ми також хочемо доставити їх якнайшвидше, - підкреслила Оллонгрен.

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