На думку експертів з Інституту вивчення війни (ISW), Україні не слід використовувати винищувачі F-16 для атак по території Росії, попри дозвіл на це Данії та інших країн-партнерів.

Чому Україні не варто використовувати F-16 для атак по території Росії

За словами аналітика ISW Джорджа Барроса, використання винищувачів F-16 для ударів по стратегічних цілях на території Росії не матиме значного впливу на розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Тому що чим глибше ви проникаєте в Росію і чим ближче ви підходите до кордону, тим небезпечніше літати, і більш імовірно, що ви втратите високоякісне обладнання та підготовлених пілотів, яких нелегко замінити, - попереджає Баррос. Поширити

Аналітик підкреслив, що коли Україні передадуть значну кількість F-16 такі атаки матимуть сенс, однак наразі становище зовсім інше.

На думку полковника морської піхоти у відставці та експерта зі стратегії оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канціана, українські F-16 уникатимуть близькості до лінії фронту, щоб не потрапити у зону ураження ППО окупаційної армії РФ.

У той же час аналітик із військової авіації Королівського авіаційного товариства Великої Британії Тім Робінсон зазначив, що F-16 можна використовувати для ураження цілей на території Росії, однак поза досяжністю інших видів зброї.

Він зазначив, що здійснення ударів по території Росії буде дуже ризикованим завданням для винищувачів четвертого покоління.

Як експерти радять Україні використовувати F-16

На його думку, отримавши F-16, Україна намагатиметься уникнути швидкої втрати цих винищувачів.

Експерти зазначають, що Україні необхідно буде обережно діяти після отримання F-16, оскільки планується передати не таку вже й велику їхню кількість.

За словами радника з нацбезпеки Великої Британії Майкла Кларка, наразі існує ризик негативної реакції з боку західних союзників у разі втрати Україною отриманих F-16, або ж нездатності використати ці винищувачі для досягнення великого прориву.

Хоча війна сповнена невдач, явний провал наступу F-16 буде політично дуже руйнівним для українців, - попереджає Кларк. Поширити

Він додав, що через це українці спершу стримано використовуватимуть F-16, доки не стануть більш впевненими в собі.

Західні аналітики наразі мають сумніви, що за таких обставин Україна використовуватиме F-16 для ударів по території Росії, адже навіть літати над окупованою РФ територією буде надмірно небезпечно.

Марк Канціан припустив, що Україна може здійснити кілька глибоких рейдів у повітряний простір над окупованим Кримом, переважно для символічного та психологічного впливу.

На додачу до цього й експерт Лейтон визнав, що Україна може зробити щось сміливе на ряду з уже здійсненими ризикованими операціями, але загалом, за його словами, політ до Росії "робить F-16 надто уразливими".

На думку західних аналітиків, Україна використовуватиме західні винищувачі переважно в оборонних цілях, для захисту міст та критичної інфраструктури від повітряних атак окупаційної армії РФ.