По мнению экспертов из Института изучения войны (ISW), Украине не следует использовать истребители F-16 для атак по территории России, несмотря на разрешение Дании и других стран-партнеров.

Почему Украине не стоит использовать F-16 для атак по территории России

По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, использование истребителей F-16 для ударов по стратегическим целям на территории России не будет оказывать значительного влияния на развязанную Россией преступную войну против Украины.

Потому что чем глубже вы проникаете в Россию и чем ближе вы подходите к границе, тем опаснее летать, и вероятнее всего, что вы потеряете высококачественное оборудование и подготовленных пилотов, которых нелегко заменить, – предупреждает Баррос. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что когда Украине передадут значительное количество F-16, такие атаки будут иметь смысл, однако сейчас положение совсем другое.

По мнению полковника морской пехоты в отставке и эксперта по стратегии обороны в Центре стратегических и международных исследований Марка Канциана, украинские F-16 будут избегать близости к линии фронта, чтобы не попасть в зону поражения ПВО оккупационной армии РФ.

В то же время аналитик по военной авиации Королевского авиационного общества Великобритании Тим Робинсон отметил, что F-16 можно использовать для поражения целей на территории России, однако вне досягаемости других видов оружия.

Он отметил, что осуществление ударов по территории России будет очень рискованной задачей для истребителей четвертого поколения.

Как эксперты советуют Украине использовать F-16

По его мнению, получив F-16, Украина постарается избежать быстрой потери этих истребителей.

Эксперты отмечают, что Украине необходимо будет осторожно действовать после получения F-16, поскольку планируется передать не такое уж большое их количество.

По словам советника по нацбезопасности Великобритании Майкла Кларка, сейчас существует риск негативной реакции со стороны западных союзников в случае потери Украиной полученных F-16, или же неспособности использовать эти истребители для достижения большого прорыва.

Хотя война полон неудач, явный провал наступления F-16 будет политически очень разрушительным для украинцев, - предупреждает Кларк. Поделиться

Он добавил, что из-за этого украинцы сперва сдержанно будут использовать F-16, пока не станут более уверенными в себе.

Западные аналитики сомневаются, что при таких обстоятельствах Украина будет использовать F-16 для ударов по территории России, ведь даже летать над оккупированной РФ территорией будет чрезмерно опасно.

Марк Канциан предположил, что Украина может совершить несколько глубоких рейдов в воздушное пространство над оккупированным Крымом, в основном для символического и психологического воздействия.

Вдобавок к этому и эксперт Лейтон признал, что Украина может сделать что-то смелое на ряду с уже совершенными рискованными операциями, но в целом, по его словам, полет в Россию "делает F-16 слишком уязвимыми".

По мнению западных аналитиков, Украина будет использовать западные истребители преимущественно в оборонных целях для защиты городов и критической инфраструктуры от воздушных атак оккупационной армии РФ.