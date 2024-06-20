По мнению экспертов из Института изучения войны (ISW), Украине не следует использовать истребители F-16 для атак по территории России, несмотря на разрешение Дании и других стран-партнеров.
Главные тезисы
- Эксперты ISW не советуют Украине использовать F-16 для атак на Россию из-за ограниченного количества этих истребителей и риска потери пилотов.
- Использование F-16 украинской армией рекомендуется преимущественно для оборонных целей, сдерживания российской авиации и защиты критической инфраструктуры.
- Западные аналитики подчеркивают, что активные атаки F-16 на Россию могут быть слишком опасными и стратегически нецелесообразными на данный момент.
- Украине советуют использовать F-16 осторожно и избегать потерь истребителей, так как их количество ограничено и ресурсы необходимо сохранять.
- Более разумным решением для Украины, по мнению экспертов, является использование F-16 для обороны и защиты, а также для символических акций над оккупированным Крымом.
Почему Украине не стоит использовать F-16 для атак по территории России
По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, использование истребителей F-16 для ударов по стратегическим целям на территории России не будет оказывать значительного влияния на развязанную Россией преступную войну против Украины.
Аналитик подчеркнул, что когда Украине передадут значительное количество F-16, такие атаки будут иметь смысл, однако сейчас положение совсем другое.
По мнению полковника морской пехоты в отставке и эксперта по стратегии обороны в Центре стратегических и международных исследований Марка Канциана, украинские F-16 будут избегать близости к линии фронта, чтобы не попасть в зону поражения ПВО оккупационной армии РФ.
В то же время аналитик по военной авиации Королевского авиационного общества Великобритании Тим Робинсон отметил, что F-16 можно использовать для поражения целей на территории России, однако вне досягаемости других видов оружия.
Он отметил, что осуществление ударов по территории России будет очень рискованной задачей для истребителей четвертого поколения.
Как эксперты советуют Украине использовать F-16
По его мнению, получив F-16, Украина постарается избежать быстрой потери этих истребителей.
Эксперты отмечают, что Украине необходимо будет осторожно действовать после получения F-16, поскольку планируется передать не такое уж большое их количество.
По словам советника по нацбезопасности Великобритании Майкла Кларка, сейчас существует риск негативной реакции со стороны западных союзников в случае потери Украиной полученных F-16, или же неспособности использовать эти истребители для достижения большого прорыва.
Он добавил, что из-за этого украинцы сперва сдержанно будут использовать F-16, пока не станут более уверенными в себе.
Западные аналитики сомневаются, что при таких обстоятельствах Украина будет использовать F-16 для ударов по территории России, ведь даже летать над оккупированной РФ территорией будет чрезмерно опасно.
Марк Канциан предположил, что Украина может совершить несколько глубоких рейдов в воздушное пространство над оккупированным Крымом, в основном для символического и психологического воздействия.
Вдобавок к этому и эксперт Лейтон признал, что Украина может сделать что-то смелое на ряду с уже совершенными рискованными операциями, но в целом, по его словам, полет в Россию "делает F-16 слишком уязвимыми".
По мнению западных аналитиков, Украина будет использовать западные истребители преимущественно в оборонных целях для защиты городов и критической инфраструктуры от воздушных атак оккупационной армии РФ.
Специалисты не считают, что F-16 сами по себе будут иметь огромное значение в войне, но они могут быть очень полезны, заполняя утраченные самолеты, сдерживая российскую авиацию, выступая в качестве защиты.
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