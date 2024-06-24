Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 — відома причина

Навчання українських пілотів на F-16 припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35.
Головні тези:
- Майже 20 українських пілотів F-16 завершать програму навчання у Данії наприкінці 2024 року.
- США мають нестачу тренувальних майданчиків для швидкого навчання українських пілотів на F-16.
- Партнерство зі США у навчанні українських пілотів на F-16 може бути обмеженим через недостаток ресурсів.
- Погодження угоди щодо французького винищувача Mirage 2000 може бути реакцією на обмеження в навчанні на F-16 та плани США.
Українські пілоти F-16 зможуть навчатися у Данії до кінця року
Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом 24 червня.
Пульсен пояснив, що навчання пілотів припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35, для яких використовуватимуть військово-повітряну базу в Скрідструп, де наразі проходять навчання українські пілоти, повідомляє dr.dk.
Майже 20 українських пілотів F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.
Міністр зазначив, що Данія зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.
США таємно гальмують навчання українських пілотів на F-16
В Україні є 30 пілотів із кваліфікацією, достатньою для участі у програмі тренувань на F-16 в США.
Однак спільні зусилля США найближчим часом випустять не більше 15-20 українських пілотів, навчених керувати винищувачем F-16.
При цьому найближчим часом партнери мають передати Україні близько 60 винищувачів F-16.
За словами представників Пентагона, швидке навчання українських пілотів неможливе через нестачу достатньої кількості тренувальних майданчиків, які всі нібито зайняті.
Однак автори публікації підкреслюють, що у Вашингтоні не могли не знати про цю ситуацію, коли давали згоду на поставки Україні винищувачів F-16.
При цьому журналісти видання зазначають, що за бажання, Міноборони США могли виправити цю ситуацію.
На їхню думку, заяви представників адміністрації президента Джо Байдена щодо навчання українських пілотів на F-16 і планів стосовно передачі цих винищувачів не відповідають реальним діям.
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