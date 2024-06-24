Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 — відома причина

F-16
Джерело:  online.ua

Навчання українських пілотів на F-16 припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35.

Головні тези:

  • Майже 20 українських пілотів F-16 завершать програму навчання у Данії наприкінці 2024 року.
  • США мають нестачу тренувальних майданчиків для швидкого навчання українських пілотів на F-16.
  • Партнерство зі США у навчанні українських пілотів на F-16 може бути обмеженим через недостаток ресурсів.
  • Погодження угоди щодо французького винищувача Mirage 2000 може бути реакцією на обмеження в навчанні на F-16 та плани США.

Українські пілоти F-16 зможуть навчатися у Данії до кінця року

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом 24 червня.

Ми не можемо продовжувати навчання українських пілотів після 2024 року — сказав глава Міноборони Данії.

Пульсен пояснив, що навчання пілотів припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35, для яких використовуватимуть військово-повітряну базу в Скрідструп, де наразі проходять навчання українські пілоти, повідомляє dr.dk.

Майже 20 українських пілотів F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.

Міністр зазначив, що Данія зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.

Сьогодні українські пілоти також проходять навчання в Румунії, але поки що не ухвалено рішення про те, чи буде Данія робити свій внесок у цю справу — сказав Пульсен.

США таємно гальмують навчання українських пілотів на F-16

В Україні є 30 пілотів із кваліфікацією, достатньою для участі у програмі тренувань на F-16 в США.

Однак спільні зусилля США найближчим часом випустять не більше 15-20 українських пілотів, навчених керувати винищувачем F-16.

При цьому найближчим часом партнери мають передати Україні близько 60 винищувачів F-16.

Це жахливе співвідношення кількості екіпажів і літаків, — підкреслюється у матеріалі видання.

За словами представників Пентагона, швидке навчання українських пілотів неможливе через нестачу достатньої кількості тренувальних майданчиків, які всі нібито зайняті.

Однак автори публікації підкреслюють, що у Вашингтоні не могли не знати про цю ситуацію, коли давали згоду на поставки Україні винищувачів F-16.

При цьому журналісти видання зазначають, що за бажання, Міноборони США могли виправити цю ситуацію.

Можливо, ці неадекватні темпи підготовки пілотів є причиною того, чому Зеленський оголосив про угоду щодо французького винищувача. Макрон планує доставити Mirage 2000, навчити екіпажі і технічний персонал за шість місяців. Якщо це правда, то це буде чорною плямою на адміністрації Байдена, — припускають автори матеріалу.

На їхню думку, заяви представників адміністрації президента Джо Байдена щодо навчання українських пілотів на F-16 і планів стосовно передачі цих винищувачів не відповідають реальним діям.

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