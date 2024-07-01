За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти ще повернулись з навчань на винищувачах F-16 із за кордону.

Коли очікувати перших навчених українських пілотів та F-16 в Україні

Процес підготовки пілотів триває. На завершальних етапах наразі вже є льотчики, які закінчують навчання. Ми не можемо розголошувати достовірну інформацію з певних причин, бо вона є таємною. Але зараз вже є люди, які ось-ось вже мають прибути в Україну і вже виконувати завдання тут безпосередньо, - зазначив Євлаш. Поширити

Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.

Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.

Отримання F-16 – це дуже складний процес. В тому числі підготовка екіпажу, льотчиків, обслуги – це досить тривалий кропіткий процес, який потребує довгої підготовки. Звичайно, що триває зараз підготовка інфраструктури льотної, інфраструктури, яка готується для використання наших майбутніх літаків, в тому числі і для убезпечення їх від ударів. Ми розуміємо, що противник буде полювати на них. Тому це цілий комплекс заходів, - пояснив Євлаш. Поширити

Як проходить підготовка технічного персоналу та інфраструктури до прийому F-16

За його словами, Повітряним силам потрібна велика кілість і пілотів, і інженерів, які обслуговуватимуть F-16 в Україні.

Євлаш додав, що підготовка технічного персоналу триває постійно і замість одних факців на навчання приходять інші.

Деяка частина вже підготовлена, вона вже чекає на отримання F-16. В тому числі вони зможуть обмінюватися досвідом тут, безпосередньо в Україні, ділитися зі своїми побратимами, - наголосив речник ПС ЗСУ. Поширити

Євлаш спростував інформацію, яку у вихідні у Твіттер озвучив французький колишній військовий льотчик, що за його інофрмацією, перші F-16 вже з’явилися над Україною і навіть здійснили бойову роботу.