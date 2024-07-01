За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти ще повернулись з навчань на винищувачах F-16 із за кордону.
Головні тези:
- Українські пілоти мають повернутись з навчань на F-16, очікується прибуття перших винищувачів до України найближчим часом.
- Підготовка пілотів та технічного персоналу для обслуговування F-16 триває, інфраструктура готується до прийому нової техніки.
- Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив складність процесу отримання та підготовки F-16, у тому числі захист від можливих ударів противника.
- В Україні активно готують інженерів та технічний персонал для обслуговування винищувачів F-16.
- Речник ПС ЗСУ спростував інформацію про наявність F-16 вже українському повітряному просторі, підтверджуючи очікуване прибуття літаків.
Коли очікувати перших навчених українських пілотів та F-16 в Україні
Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.
Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.
Як проходить підготовка технічного персоналу та інфраструктури до прийому F-16
За його словами, Повітряним силам потрібна велика кілість і пілотів, і інженерів, які обслуговуватимуть F-16 в Україні.
Євлаш додав, що підготовка технічного персоналу триває постійно і замість одних факців на навчання приходять інші.
Євлаш спростував інформацію, яку у вихідні у Твіттер озвучив французький колишній військовий льотчик, що за його інофрмацією, перші F-16 вже з’явилися над Україною і навіть здійснили бойову роботу.
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