Коли в Україні почнуть використовувати F-16 — відповідь Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли в Україні почнуть використовувати F-16 — відповідь Повітряних сил

F-16
Джерело:  NV

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти ще повернулись з навчань на винищувачах F-16 із за кордону. 

Головні тези:

  • Українські пілоти мають повернутись з навчань на F-16, очікується прибуття перших винищувачів до України найближчим часом.
  • Підготовка пілотів та технічного персоналу для обслуговування F-16 триває, інфраструктура готується до прийому нової техніки.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив складність процесу отримання та підготовки F-16, у тому числі захист від можливих ударів противника.
  • В Україні активно готують інженерів та технічний персонал для обслуговування винищувачів F-16.
  • Речник ПС ЗСУ спростував інформацію про наявність F-16 вже українському повітряному просторі, підтверджуючи очікуване прибуття літаків.

Коли очікувати перших навчених українських пілотів та F-16 в Україні

Процес підготовки пілотів триває. На завершальних етапах наразі вже є льотчики, які закінчують навчання. Ми не можемо розголошувати достовірну інформацію з певних причин, бо вона є таємною. Але зараз вже є люди, які ось-ось вже мають прибути в Україну і вже виконувати завдання тут безпосередньо, - зазначив Євлаш.

Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.

Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.

Отримання F-16 – це дуже складний процес. В тому числі підготовка екіпажу, льотчиків, обслуги – це досить тривалий кропіткий процес, який потребує довгої підготовки. Звичайно, що триває зараз підготовка  інфраструктури льотної, інфраструктури, яка готується для використання наших майбутніх літаків, в тому числі і для убезпечення їх від ударів. Ми розуміємо, що противник буде полювати на них. Тому це цілий комплекс заходів, - пояснив Євлаш.

Як проходить підготовка технічного персоналу та інфраструктури до прийому F-16

За його словами, Повітряним силам потрібна велика кілість і пілотів, і інженерів, які обслуговуватимуть F-16 в Україні.

Євлаш додав, що підготовка технічного персоналу триває постійно і замість одних факців на навчання приходять інші.

Деяка частина вже підготовлена, вона вже чекає на отримання F-16. В тому числі вони зможуть обмінюватися досвідом тут, безпосередньо в Україні, ділитися зі своїми побратимами, - наголосив речник ПС ЗСУ.

Євлаш спростував інформацію, яку у вихідні у Твіттер озвучив французький колишній військовий льотчик, що за його інофрмацією, перші F-16 вже з’явилися над Україною і навіть здійснили бойову роботу.

Ми вже декілька разів спростовували цю інформацію великим світовим інформаційним мовникам. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми очікуємо на F-16, які наближчим часом мають прибути до України, - наголосив речник ПС ЗСУ.

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