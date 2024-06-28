Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування F-16

Данія підготувала 50 українських фахівців для обслуговування F-16
Джерело:  TV2

Данія підготувала перших 50 українських фахівців, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.

Головні тези:

 

  • Україна очікує отримати 19 літаків F-16 від Данії, які будуть використовуватись українськими пілотами.
  • Перші українські пілоти F-16 проходять навчання в США, Британії, Франції, Данії та Румунії.
  • Очікується, що Україна матиме 6 винищувачів F-16 та 12 пілотів до літа 2024 року.
  • Данія та Нідерланди дозволили Україні використовувати їхні винищувачі F-16 для атаки на території Росії.

Перші спеціалісти з F-16 вже в Україні

Як розповів командувач данських Військово-повітряних сил Ян Дам, ці 50 фахівців уже повернулись в Україну, щоб допомогти з підготовкою до прийому перших літаків. Це механіки, відповідальні за озброєння і наземний персонал авіабаз.

На черзі ще 50 фахівців, навчання яких розпочнеться після літніх канікул.

Дам додав, що надані Данією F-16 будуть працювати з українських авіабаз, які вже скоро можна буде використовувати.

Командувач ВПС додав, що також триває підготовка першої групи українських пілотів. Зараз вони ж опановують нічні польоти. Загалом їхня підготовка розрахована на шість — вісім місяців.

За його словами, до кінця року Данія близько 20 українських пілотів.

Дам очікує, що винищувачі особливо підвищать моральний дух українців, а нові пілоти матимуть фундаментальні навички ведення повітряного бою та завдавання ракетних ударів по землі.

F-16 для України

Повітряні сили ЗСУ очікують від Данії 19 літаків F-16. Їх передадуть після завершення підготовки пілотів та інженерів і будівництва необхідної інфраструктури.

Перший винищувач має прибути в Україну вже цього літа. Також країна до кінця поточного року має підготувати близько 20 українських пілотів.

Українські військові пілоти й техніки проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.

Частина країн-постачальників F-16 (Нідерланди і Данія) вже дозволила Україні використовувати їхні винищувачі F-16 для атаки цілей на території Росії.

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