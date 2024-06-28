Дания подготовила 50 украинских специалистов для обслуживания F-16

Первые специалисты по F-16 уже в Украине

Как рассказал командующий датскими Военно-воздушными силами Ян Дам. Эти 50 специалистов уже вернулись в Украину, чтобы помочь с подготовкой к приему первых самолетов. Это механики, ответственные за вооружение и наземный персонал авиабаз.

На очереди еще 50 специалистов, обучение которых начнется после летних каникул.

Дам добавил, что предоставленные Данией F-16 будут работать с украинскими авиабазами, которые уже скоро можно будет использовать.

Командующий ВВС добавил, что также идет подготовка первой группы украинских пилотов. Сейчас они же овладевают ночными полётами. В общей сложности их подготовка рассчитана на шесть — восемь месяцев.

По его словам, до конца года Дания составляет около 20 украинских пилотов.

Дам ожидает, что истребители особенно повысят моральный дух украинцев, а новые пилоты будут иметь фундаментальные навыки ведения воздушного боя и нанесения ракетных ударов по земле.

F-16 для Украины

Воздушные силы ВСУ ожидают от Дании 19 самолетов F-16. Их передадут по завершении подготовки пилотов и инженеров и строительства необходимой инфраструктуры.

Первый истребитель должен прибыть в Украину уже этим летом. Также страна к концу этого года должна подготовить около 20 украинских пилотов.

Украинские военные пилоты и техники проходят обучение в США, Британии, Франции, Дании и Румынии. Ожидается, что у Украины будут первые шесть истребителей F-16 и 12 подготовленных пилотов уже летом 2024 года.

Часть стран-поставщиков F-16 (Нидерланды и Дания) уже позволили Украине использовать их истребители F-16 для атаки целей на территории России.