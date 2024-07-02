Авиация преступной армии РФ чаще стала наносить удары по украинским военным аэродромам в ожидании прибытия западных истребителей F-16.

Что известно о попытках российских окупантов помешать развертыванию F-16 в Украине

Отмечается, что 27 июня оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала военно-воздушную базу в Староконстантинове.

Аналитики и авторы материала предупреждают, что эти вражеские удары направлены на повреждение или разрушение инфраструктуры, необходимой для развертывания F-16 истребителей в Украине.

Отмечается, что в Украине ожидают прибытия первых F-16 уже в июле.

Их использование поможет отразить и остановить наступление оккупационной армии РФ, включая вероятное противодействие свержению врагом авиабомб КАБ.

Пока остается неизвестным, где именно в Украине будут базироваться истребители F-16.

Однако в Кремле цинично заявляют, что планируют бить по украинским аэродромам, на которых могут размещаться F-16.

С какими сложностями связано размещение F-16 в Украине

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, последние вражеские авиаудары по украинским аэродромам повлекли за собой определенные трудности, однако не помешают доставке F-16 или их использованию на поле боя.

Во вторник в минобороны страны-агрессорки цинично соврали о якобы уничтожении 5 украинских Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Однако в Украине заявляют, что эта информация не соответствует деятельности.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, удары авиации преступной армии РФ были направлены против инфраструктуры самой базы, включая взлетные полосы и складские помещения, чтобы усложнить подъем в небо истребителей F-16, как они прибудут.

По словам аналитика из Королевского института объединенных вооруженных сил Джастина Бронка, украинские военные из-за дефицита боеприпасов к ПВО, вероятно, будут перемещать западные истребители вокруг аэродромов.