Армия РФ безуспешно пытается помешать развертыванию F-16 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ безуспешно пытается помешать развертыванию F-16 в Украине

F-16
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Источник:  Reuters

Авиация преступной армии РФ чаще стала наносить удары по украинским военным аэродромам в ожидании прибытия западных истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершает атаки на украинские аэродромы перед прибытием F-16 для усложнения их развертывания.
  • Размещение F-16 в Украине сталкивается с враждебными действиями и дефицитом боеприпасов к противовоздушной обороне.
  • Прогнозируется возможное перенасыщение наземных систем ПВО под враждебным давлением на украинские аэродромы.
  • Украинские военные готовы к ответу на попытки армии РФ помешать развертыванию F-16 в стране.

Что известно о попытках российских окупантов помешать развертыванию F-16 в Украине

Отмечается, что 27 июня оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала военно-воздушную базу в Староконстантинове.

Аналитики и авторы материала предупреждают, что эти вражеские удары направлены на повреждение или разрушение инфраструктуры, необходимой для развертывания F-16 истребителей в Украине.

Отмечается, что в Украине ожидают прибытия первых F-16 уже в июле.

Их использование поможет отразить и остановить наступление оккупационной армии РФ, включая вероятное противодействие свержению врагом авиабомб КАБ.

Пока остается неизвестным, где именно в Украине будут базироваться истребители F-16.

Однако в Кремле цинично заявляют, что планируют бить по украинским аэродромам, на которых могут размещаться F-16.

С какими сложностями связано размещение F-16 в Украине

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, последние вражеские авиаудары по украинским аэродромам повлекли за собой определенные трудности, однако не помешают доставке F-16 или их использованию на поле боя.

Во вторник в минобороны страны-агрессорки цинично соврали о якобы уничтожении 5 украинских Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Однако в Украине заявляют, что эта информация не соответствует деятельности.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, удары авиации преступной армии РФ были направлены против инфраструктуры самой базы, включая взлетные полосы и складские помещения, чтобы усложнить подъем в небо истребителей F-16, как они прибудут.

По словам аналитика из Королевского института объединенных вооруженных сил Джастина Бронка, украинские военные из-за дефицита боеприпасов к ПВО, вероятно, будут перемещать западные истребители вокруг аэродромов.

"Любая наземная система противовоздушной обороны может быть перенасыщенной, если россияне достаточно позаботятся о том, чтобы выпустить достаточное количество ракет по одной цели", - объясняет аналитик.

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