За словами аналітика, керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, розгортання винищувачів F-16 в Україні може відбутись не влітку, а восени.

Чи зможуть F-16 змінити ситуацію на фронті в Україні

Журналісти видання нагадали, що останнім часом Україна здійснювала удари по ППО окупаційної армії РФ в Криму та на території країни-агресорки.

Серед уражених цілей - Центр космічного стеження і далекого космічного зв'язку.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), таким чином українські військові намагаються ліквідувати системи ППО злочинної армії РФ перед прибуттям винищувачів F-16.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли українській армії близько 80 багатоцільових винищувачів, однак дата їхнього прибуття постійно змінювалася

Також Україна досі не має достатньої кількості пілотів, а Данія планує закрити програму підготовки авіаторів до кінця року.

Окрім цього невідомо, які самі F-16 будуть передані Україні.

За словами Чмута, літаки будуть модернізовані безпосередньо перед відправкою, однак це непростий процес.

Все залежить від того, який саме тип F-16 буде поставлений. Наприклад, наскільки далекосяжним є радарний модуль, і яким є озброєння, - пояснює аналітик. Поширити

На його думку, розгортання винищувачів в Україні проходитиме восени, а не влітку.

Як Україна використовуватиме F-16

Чмут переконаний, що із цим не варто поспішати, оскільки F-16 мають стати історією успіху в Україні.

Це завжди залежить від того, як зброя інтегрована в загальну систему. Під час конфлікту не окремі види зброї протистоять один одному, а військова система проти військової системи, - підкреслив аналітик. Поширити

На думку журналістів видання, Україна могла б отримати від США Інтегровану систему бойового управління, в рамках якої діяли б західні винищувачі.

Також до країни мають прибути літаки радіолокаційного виявлення ASC 890 від Швеції.

Без них пілоти F-16 навряд чи наважаться здійснювати наземні атаки поблизу лінії фронту

Я припускаю, що F-16 використовуватимуть для протиповітряної оборони, перш ніж атакувати наземні цілі, - зазначив Чмут. Поширити

На думку експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень, українські Повітряні сили використають F-16 для придушення російських КАБів та для підриву ближньої авіаційної підримки РФ на полі бою

Використовуючи перевірений у боях радар у поєднанні з варіантами ракети Aim-120 Amraam, Україна збільшить максимальну дальність польоту літаків класу "повітря-повітря" до 180 км, - зазначається у висновках аналітиків CSIS. Поширити

Водночас зазначається, що, згідно зі стандартами НАТО, Україна не може сформувати з обіцяних F-16 більше трьох ескадрилій.

Однак для підтримки з неба, необхідної для війни на землі, їй знадобиться майже 12.