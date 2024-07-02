За словами аналітика, керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, розгортання винищувачів F-16 в Україні може відбутись не влітку, а восени.
Головні тези:
- Розгортання винищувачів F-16 в Україні може відбутись восени, а не влітку, за прогнозом аналітика Тараса Чмута.
- Україна може отримати від США комплексне бойове управління, в рамках якого діятимуть західні винищувачі та літаки радіолокаційного виявлення.
- Експерти вважають, що українські Повітряні сили використовуватимуть F-16 для придушення російських КАБів та підриву агресивної авіаційної підтримки РФ на полі бою.
- За допомогою радару та ракети Aim-120 Amraam Україна збільшить максимальну дальність польоту літаків класу "повітря-повітря" до 180 км за висновками аналітиків CSIS.
- Згідно зі стандартами НАТО, Україна не може сформувати з обіцяних F-16 більше трьох ескадрилій, але для підтримки з неба на землі їй знадобиться майже 12.
Чи зможуть F-16 змінити ситуацію на фронті в Україні
Журналісти видання нагадали, що останнім часом Україна здійснювала удари по ППО окупаційної армії РФ в Криму та на території країни-агресорки.
Серед уражених цілей - Центр космічного стеження і далекого космічного зв'язку.
На думку аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), таким чином українські військові намагаються ліквідувати системи ППО злочинної армії РФ перед прибуттям винищувачів F-16.
Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли українській армії близько 80 багатоцільових винищувачів, однак дата їхнього прибуття постійно змінювалася
Також Україна досі не має достатньої кількості пілотів, а Данія планує закрити програму підготовки авіаторів до кінця року.
Окрім цього невідомо, які самі F-16 будуть передані Україні.
За словами Чмута, літаки будуть модернізовані безпосередньо перед відправкою, однак це непростий процес.
На його думку, розгортання винищувачів в Україні проходитиме восени, а не влітку.
Як Україна використовуватиме F-16
Чмут переконаний, що із цим не варто поспішати, оскільки F-16 мають стати історією успіху в Україні.
На думку журналістів видання, Україна могла б отримати від США Інтегровану систему бойового управління, в рамках якої діяли б західні винищувачі.
Також до країни мають прибути літаки радіолокаційного виявлення ASC 890 від Швеції.
Без них пілоти F-16 навряд чи наважаться здійснювати наземні атаки поблизу лінії фронту
На думку експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень, українські Повітряні сили використають F-16 для придушення російських КАБів та для підриву ближньої авіаційної підримки РФ на полі бою
Водночас зазначається, що, згідно зі стандартами НАТО, Україна не може сформувати з обіцяних F-16 більше трьох ескадрилій.
Однак для підтримки з неба, необхідної для війни на землі, їй знадобиться майже 12.
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