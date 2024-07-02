По словам аналитика, руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, развертывание истребителей F-16 в Украине может произойти не летом, а осенью.
Главные тезисы
- Развертывание истребителей F-16 в Украине ожидается осенью, согласно прогнозу аналитика Тараса Чмута.
- Украина планирует использовать F-16 для подавления российских КАБов и подрыва авиационной поддержки на поле боя.
- Благодаря радару и ракете Aim-120 Amraam, Украина сможет увеличить максимальную дальность полета самолетов класса 'воздух-воздух' до 180 км.
- Согласно стандартам НАТО, Украина не сможет сформировать более трех эскадрилий из обещанных F-16, однако для поддержки с неба на земле потребуется почти 12 человек.
- Использование F-16 в украинских воздушных силах будет направлено на противовоздушную оборону, подавление российских КАБов и подрыв авиационной поддержки на поле боя.
Смогут ли F-16 изменить ситуацию на фронте в Украине
Журналисты издания напомнили, что в последнее время Украина производила удары по ПВО оккупационной армии РФ в Крыму и на территории страны-агрессорки.
Среди пораженных целей – Центр космической слежки и дальней космической связи.
По мнению аналитиков из Института изучения войны (ISW), таким образом, украинские военные пытаются ликвидировать системы ПВО преступной армии РФ перед прибытием истребителей F-16.
Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали украинской армии около 80 многоцелевых истребителей, однако дата их прибытия постоянно изменялась
Также у Украины до сих пор нет достаточного количества пилотов, а Дания планирует закрыть программу подготовки авиаторов до конца года.
Кроме этого, неизвестно, какие сами F-16 будут переданы Украине.
По словам Чмута, самолеты будут модернизированы прямо перед отправкой, однако это непростой процесс.
По его мнению, развертывание истребителей в Украине будет проходить осенью, а не летом.
Как Украина будет использовать F-16
Чмут убежден, что с этим не следует торопиться, поскольку F-16 должны стать историей успеха в Украине.
По мнению журналистов, Украина могла бы получить от США Интегрированную систему боевого управления, в рамках которой действовали бы западные истребители.
Также в страну прибудут самолеты радиолокационного обнаружения ASC 890 от Швеции.
Без них пилоты F-16 вряд ли отважатся совершать наземные атаки вблизи линии фронта
По мнению экспертов Центра стратегических и международных исследований, украинские воздушные силы используют F-16 для подавления российских КАБов и для подрыва ближней авиационной поддержки РФ на поле боя.
В то же время отмечается, что согласно стандартам НАТО Украина не может сформировать из обещанных F-16 более трех эскадрилий.
Однако для поддержки с неба, необходимой для войны на земле, ей понадобится почти 12 человек.
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