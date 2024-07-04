Які країни можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ — відповідь Зеленського

США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із Росією. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.
Головні тези:
- Україна може домовитися про документ, схожий на договір про зерновий коридор, як єдиний можливий формат переговорів з Путіним.
- Така модель вже була успішно застосована в прикладі зернового коридору, коли країни не прямо взаємодіяли з РФ, а висували посередника.
- За словами Зеленського, обопільний тиск США та Китаю може допомогти зупинити війну та знайти справедливе рішення для України.
- Модель документа про зерновий коридор можна використати й в інших сферах співпраці з РФ, таких як територіальна цілісність, енергетика та судноплавство.
Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ
В іншому випадку, за словами президента, буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України.
Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним
На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.
За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.
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