Які країни можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ — відповідь Зеленського

Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ

Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом. Володимир Зеленський Президент України

В іншому випадку, за словами президента, буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України.

Бо Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України і світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше — це обопільний тиск США та Китаю, — констатував Зеленський. Поширити

Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним

На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.

Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина, — сказав Зеленський. Поширити

За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.