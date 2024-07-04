Які країни можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Які країни можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ — відповідь Зеленського

Які країни можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ — відповідь Зеленського
Джерело:  Bloomberg

США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із Росією. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.

Головні тези:

 

  • Україна може домовитися про документ, схожий на договір про зерновий коридор, як єдиний можливий формат переговорів з Путіним.
  • Така модель вже була успішно застосована в прикладі зернового коридору, коли країни не прямо взаємодіяли з РФ, а висували посередника.
  • За словами Зеленського, обопільний тиск США та Китаю може допомогти зупинити війну та знайти справедливе рішення для України.
  • Модель документа про зерновий коридор можна використати й в інших сферах співпраці з РФ, таких як територіальна цілісність, енергетика та судноплавство.

Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ

Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

В іншому випадку, за словами президента, буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України.

Бо Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України і світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше — це обопільний тиск США та Китаю, — констатував Зеленський.

Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним

На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.

Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина, — сказав Зеленський.

За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.

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