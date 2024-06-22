ЗСУ для перемоги потрібна віра і єднання українців

Ябчанка підкреслив, що самої віри у близьку перемогу українських військових недостатньо.

Ми прокачували свою віру в те, що от, от ми переможемо. Притому в цій картині перемоги, звісно, була кава в Криму і розпад Росії. А потім нас чекало розчарування. А так не можна. Вірити в те, що ми переможемо. потрібно. Більше того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося. Але треба як мінімум допомагати всім, чим ти можеш, а як максимум піти і допомогти ЗСУ особисто, самому. От тоді більше шансів, що цей кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше. Тому якщо ми віримо в перемогу, нам треба вірити не тільки в очікуваний результат. Треба вірити в себе. Коли ти віриш в себе, то починаєш діяти. Починаючи від постанови на військовий облік і очікування, коли тобі прийдеться теж брати зброю до рук і готуватись до цього, - пояснює командир роти “Гонор”. Поширити

Як мобілізація має вплинути на ситуацію на фронті

За його словами, якби в Україні не посилили мобілізації, країна вже б зазнала поразки.

При цьому Ябчанка підкреслив, що наразі російські окупанти по темпах мобілізації випереджають Україну.

Що я маю на увазі? Ворог виставить на це літо 200-300 тис. Війна так влаштована, що ти не можеш трьохстами спартанцями зупинити 50 тисячне військо. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення. Відповідно, на цей рік у нас завдання вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки, - зазначає командир роти “Гонор”. Поширити

Він також підкреслив, що не варто думати, що ось зараз в Україні буде проведено мобілізацію і все.

А що якщо Росія буде підтримувати такий темп війни два роки? А що якщо три? Просто немає іншого виходу, ніж оцей механізм мобілізації, який має буди відпрацьований до автоматизму, - підкреслив Ябчанка. Поширити

Він висловив сподівання на розробку дієвого механізму ротації.