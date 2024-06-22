Яка стратегія допоможе Україні перемогти РФ — пояснює командир роти "Гонор"
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка стратегія допоможе Україні перемогти РФ — пояснює командир роти "Гонор"

Олександр Ябчанка
Джерело:  online.ua

За словами командира роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександра Ябчанки в інтерв'ю Online.UA, наразі Україні заради перемоги у розв'язаній Росією війни потрібна підтримка всіх без виключення громадян.

Головні тези:

  • Успішна стратегія перемоги України передбачає підтримку всіх громадян та єднання українців.
  • Мобілізація громадян є важливим етапом у відстоюванні Україною суверенітету від російської загрози.
  • Важливо не відчувати розчарування від попередньої ситуації, важливо вірити у перемогу та діяти для її досягнення.
  • Необхідно розвивати механізми мобілізації та ротації для ефективного протистояння російській агресії.
  • Зупинити боротьбу означає гарантовану поразку, тому важливо продовжувати відстоювати свою країну незалежно від обставин.

ЗСУ для перемоги потрібна віра і єднання українців

Ябчанка підкреслив, що самої віри у близьку перемогу українських військових недостатньо.

Ми прокачували свою віру в те, що от, от ми переможемо. Притому в цій картині перемоги, звісно, була кава в Криму і розпад Росії. А потім нас чекало розчарування. А так не можна. Вірити в те, що ми переможемо. потрібно. Більше того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося.  Але треба як мінімум допомагати всім, чим ти можеш, а як максимум піти і допомогти ЗСУ особисто, самому. От тоді більше шансів, що цей кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше. Тому якщо ми віримо в перемогу, нам треба вірити не тільки в очікуваний результат. Треба вірити в себе. Коли ти віриш в себе, то починаєш діяти. Починаючи від постанови на військовий облік і очікування, коли тобі прийдеться теж брати зброю до рук і готуватись до цього, - пояснює командир роти “Гонор”.

Як мобілізація має вплинути на ситуацію на фронті

За його словами, якби в Україні не посилили мобілізації, країна вже б зазнала поразки.

При цьому Ябчанка підкреслив, що наразі російські окупанти по темпах мобілізації випереджають Україну.

Що я маю на увазі? Ворог виставить на це літо 200-300 тис. Війна так влаштована, що ти не можеш трьохстами спартанцями зупинити 50 тисячне військо. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення. Відповідно, на цей рік у нас завдання вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки, - зазначає командир роти “Гонор”.

Він також підкреслив, що не варто думати, що ось зараз в Україні буде проведено мобілізацію і все.

А що якщо Росія буде підтримувати такий темп війни два роки? А що якщо три?  Просто немає іншого виходу, ніж оцей механізм мобілізації, який має буди відпрацьований до автоматизму, - підкреслив Ябчанка.

Він висловив сподівання на розробку дієвого механізму ротації.

У мене є чітке усвідомлення того, що якщо ми припинемо боротьбу, це буде катастрофа.  Якщо ми перестанемо чинити опір, це гарантована поразка. Скільки ми ще мусимо чинити опір, аби не зазнати тієї поразки. І разом з тим ми маємо бігти марафон стільки, скільки треба. Тобто росіяни будуть воювати проти нас стільки, скільки зможуть. А ми маємо воювати проти них стільки, скільки треба. І оце «треба» — це може бути на один день довше. Просто ми не можемо собі дозволити в якийсь момент сказати все. Тому що це буде Буча, Ірпінь, Бородянка, - пояснює Ябчанка.

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