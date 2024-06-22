За словами командира роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександра Ябчанки в інтерв'ю Online.UA, наразі Україні заради перемоги у розв'язаній Росією війни потрібна підтримка всіх без виключення громадян.
Головні тези:
- Успішна стратегія перемоги України передбачає підтримку всіх громадян та єднання українців.
- Мобілізація громадян є важливим етапом у відстоюванні Україною суверенітету від російської загрози.
- Важливо не відчувати розчарування від попередньої ситуації, важливо вірити у перемогу та діяти для її досягнення.
- Необхідно розвивати механізми мобілізації та ротації для ефективного протистояння російській агресії.
- Зупинити боротьбу означає гарантовану поразку, тому важливо продовжувати відстоювати свою країну незалежно від обставин.
ЗСУ для перемоги потрібна віра і єднання українців
Ябчанка підкреслив, що самої віри у близьку перемогу українських військових недостатньо.
Як мобілізація має вплинути на ситуацію на фронті
За його словами, якби в Україні не посилили мобілізації, країна вже б зазнала поразки.
При цьому Ябчанка підкреслив, що наразі російські окупанти по темпах мобілізації випереджають Україну.
Він також підкреслив, що не варто думати, що ось зараз в Україні буде проведено мобілізацію і все.
Він висловив сподівання на розробку дієвого механізму ротації.
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