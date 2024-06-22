По словам командира роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябченко в интервью Online.UA, в настоящее время Украине ради победы в развязанной Россией войны нужна поддержка всех без исключения граждан.
Главные тезисы
- Поддержка всех граждан и единение украинцев - ключевая стратегия победы Украины над Россией.
- Мобилизация и ротация играют важную роль в отстаивании суверенитета Украины от российской угрозы.
- Вера в победу и самоединение украинцев необходимы для преодоления препятствий и достижения цели.
- Украине важно отработать механизмы мобилизации и ротации для успешного противостояния российской агрессии.
- Продолжение борьбы и тщательная работа над механизмами мобилизации необходимы для предотвращения поражения и защиты страны.
ВСУ для победы нужна вера и единение украинцев
Ябченко подчеркнул, что самой веры в близкую победу украинских военных недостаточно.
Как мобилизация должна повлиять на ситуацию на фронте
По его словам, если бы в Украине не усилили мобилизацию, страна уже потерпела бы поражение.
При этом Ябченко подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты по темпам мобилизации опережают Украину.
Он также подчеркнул, что не стоит думать, что вот сейчас в Украине будет произведена мобилизация и все.
Он выразил надежду на разработку действенного механизма ротации.
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