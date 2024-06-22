По словам командира роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябченко в интервью Online.UA, в настоящее время Украине ради победы в развязанной Россией войны нужна поддержка всех без исключения граждан.

ВСУ для победы нужна вера и единение украинцев

Ябченко подчеркнул, что самой веры в близкую победу украинских военных недостаточно.

Мы прокачивали свою веру в то, что вот мы победим. При этом в этой картине победы, конечно, был кофе в Крыму и распад России. А потом нас ждало разочарование. А так нельзя. Верить в то, что мы победим. нужно. Более того, без этой веры мне кажется, нам бы ничего не удалось. Но надо как минимум помогать всем, чем ты можешь, а как максимум уйти и помочь ВСУ лично самому. Вот тогда больше шансов, что этот кошмар, в котором мы сейчас живем, закончится побыстрее. Поэтому, если мы верим в победу, нам нужно верить не только в ожидаемый результат. Надо верить в себя. Когда ты веришь в себя, начинаешь действовать. Начиная от постановления на военный учет и ожидания, когда тебе придется тоже брать оружие в руки и готовиться к этому, - объясняет командир роты "Гонор". Поделиться

Как мобилизация должна повлиять на ситуацию на фронте

По его словам, если бы в Украине не усилили мобилизацию, страна уже потерпела бы поражение.

При этом Ябченко подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты по темпам мобилизации опережают Украину.

Что я имею в виду? Враг выставит на это лето 200-300 тыс. Война так устроена, что ты не можешь трехсот спартанцами остановить 50 тысячное войско. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение. Соответственно, на этот год у нас задача выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение, - отмечает командир роты "Гонор". Поделиться

Он также подчеркнул, что не стоит думать, что вот сейчас в Украине будет произведена мобилизация и все.

А что, если Россия будет поддерживать такой темп войны два года? А что если три? Просто нет другого выхода, чем этот механизм мобилизации, который должен быть отработан до автоматизма, - подчеркнул Ябченко. Поделиться

Он выразил надежду на разработку действенного механизма ротации.