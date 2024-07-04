Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Зеленский назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Зеленский назвал причину

Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Зеленский назвал причину
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Источник:  Bloomberg

В настоящее время Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Контрнаступление начнется тогда, когда Силы обороны получат всю обещанную помощь.

Главные тезисы

  • Президент Украины отметил проблему с неукомплектованными бригадами и отсутствием необходимого оборудования в Вооруженных силах.
  • Зеленский подчеркнул, что контрнаступление начнется только после получения всей обещанной помощи со стороны союзников.
  • Ситуация на фронте рассматривается как проблемная, но не патовая, и требует решения с учетом поставок оборудования и оружия.
  • По словам президента, ситуация с пополнением войск значительно улучшилась, однако основной проблемой остается недостаточное оборудование.

Зеленский заявил о 14 неукомплектованных бригадах в ВСУ

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас ситуация на фронте является проблемной, но не патовой. Ее можно решить, если вся обещанная помощь со стороны союзников Украины поступит, но этого пока не произошло.

У нас стоят бригады без оружия. У нас есть резерв. У нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали и говорили. Пакеты должны приходить, но они идут медлительно

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что Киев благодарен Конгрессу Соединенных Штатов Америки (США) за оказание поддержки, впрочем, Украина не может говорить о контрнаступательных действиях тогда, когда вся помощь не пришла. Сегодня же Силы обороны сосредоточены на том, чтобы оградить территории от врага.

Отвечая на вопрос, произойдет ли контрнаступление Украины в 2024 или 2025 году, президент заявил, что Силы обороны пойдут в наступление тогда, когда получат всю обещанную помощь со стороны США и европейских союзников.

Я не знаю (график, ред.), никто не знает. К несчастью. И это самая большая трагедия этой войны. Между решением и реальным фактом у нас, к сожалению, очень долго, — отметил Владимир Зеленский.

Россия пользуется ситуацией

Как пояснил президент Владимир Зеленский, Россия пользуется тем, что Украина долго ожидает помощи.

В частности, благодаря публичным заявлениям враг проинформирован о том, что Киев может готовиться к контрнаступлению, или о том, в какую часть страны пойдет то или иное оружие. Это усложняет возможность сделать для врага "сюрприз".

Владимир Зеленский отметил, что ситуация с пополнением войска людьми значительно лучше, чем была в предыдущие три месяца.

Сложно говорить о людях. Солдаты всегда говорят, что их недостаточно. Гражданские всегда говорят, что уже у нас много людей в армии. Но по состоянию на сегодняшний день ситуация значительно лучше, чем была предыдущие три месяца . Номер один это оборудование, — отметил президент.

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