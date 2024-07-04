Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Зеленский назвал причину

В настоящее время Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Контрнаступление начнется тогда, когда Силы обороны получат всю обещанную помощь.

Зеленский заявил о 14 неукомплектованных бригадах в ВСУ

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас ситуация на фронте является проблемной, но не патовой. Ее можно решить, если вся обещанная помощь со стороны союзников Украины поступит, но этого пока не произошло.

У нас стоят бригады без оружия. У нас есть резерв. У нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали и говорили. Пакеты должны приходить, но они идут медлительно Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Киев благодарен Конгрессу Соединенных Штатов Америки (США) за оказание поддержки, впрочем, Украина не может говорить о контрнаступательных действиях тогда, когда вся помощь не пришла. Сегодня же Силы обороны сосредоточены на том, чтобы оградить территории от врага.

Отвечая на вопрос, произойдет ли контрнаступление Украины в 2024 или 2025 году, президент заявил, что Силы обороны пойдут в наступление тогда, когда получат всю обещанную помощь со стороны США и европейских союзников.

Я не знаю (график, ред.), никто не знает. К несчастью. И это самая большая трагедия этой войны. Между решением и реальным фактом у нас, к сожалению, очень долго, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Россия пользуется ситуацией

Как пояснил президент Владимир Зеленский, Россия пользуется тем, что Украина долго ожидает помощи.

В частности, благодаря публичным заявлениям враг проинформирован о том, что Киев может готовиться к контрнаступлению, или о том, в какую часть страны пойдет то или иное оружие. Это усложняет возможность сделать для врага "сюрприз".

Владимир Зеленский отметил, что ситуация с пополнением войска людьми значительно лучше, чем была в предыдущие три месяца.