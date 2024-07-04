Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Зеленский назвал причину

В настоящее время Украина имеет 14 неукомплектованных бригад. Контрнаступление начнется тогда, когда Силы обороны получат всю обещанную помощь.
Главные тезисы
- Президент Украины отметил проблему с неукомплектованными бригадами и отсутствием необходимого оборудования в Вооруженных силах.
- Зеленский подчеркнул, что контрнаступление начнется только после получения всей обещанной помощи со стороны союзников.
- Ситуация на фронте рассматривается как проблемная, но не патовая, и требует решения с учетом поставок оборудования и оружия.
- По словам президента, ситуация с пополнением войск значительно улучшилась, однако основной проблемой остается недостаточное оборудование.
Зеленский заявил о 14 неукомплектованных бригадах в ВСУ
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас ситуация на фронте является проблемной, но не патовой. Ее можно решить, если вся обещанная помощь со стороны союзников Украины поступит, но этого пока не произошло.
Зеленский отметил, что Киев благодарен Конгрессу Соединенных Штатов Америки (США) за оказание поддержки, впрочем, Украина не может говорить о контрнаступательных действиях тогда, когда вся помощь не пришла. Сегодня же Силы обороны сосредоточены на том, чтобы оградить территории от врага.
Отвечая на вопрос, произойдет ли контрнаступление Украины в 2024 или 2025 году, президент заявил, что Силы обороны пойдут в наступление тогда, когда получат всю обещанную помощь со стороны США и европейских союзников.
Россия пользуется ситуацией
Как пояснил президент Владимир Зеленский, Россия пользуется тем, что Украина долго ожидает помощи.
В частности, благодаря публичным заявлениям враг проинформирован о том, что Киев может готовиться к контрнаступлению, или о том, в какую часть страны пойдет то или иное оружие. Это усложняет возможность сделать для врага "сюрприз".
Владимир Зеленский отметил, что ситуация с пополнением войска людьми значительно лучше, чем была в предыдущие три месяца.
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