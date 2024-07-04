Украина нуждается в большем вооружении для оснащения новых бригад ВСУ — аналитики

ВСУ формируют несколько штурмовых бригад, но запоздалые и недостаточные по объемам поставки западных вооружений, скорее всего, не позволят укомплектовать их на достаточном уровне.
Главные тезисы
- Важность своевременной западной помощи для усиления обороноспособности Украины неоспорима.
- Долгое прибытие американской помощи затрудняет мобилизационные усилия страны и формирование резервных бригад.
- Стратегия затяжной войны Путина предполагает ослабление Украины через длительные боевые действия.
Украина формирует несколько новых бригад, но не может их вооружить
Отмечается, что своевременная и надлежащая западная помощь безопасности остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя и провести в будущем оперативные контрнаступательные операции.
В ISW сослались на интервью президента Владимира Зеленского агентству Bloomberg, в котором он заявил, что для контрнаступления по меньшей мере 10 вновь бригад ВСУ нуждаются в тяжелой технике — боевых механизированных машинах, бронетранспортерах, танках и тяжелой артиллерии. А командир одной из ныне находящихся в районе Временного Яра бригад отметил, что украинские силы скорее нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.
В отчете также сослались на слова Зеленского о том, что военная техника слишком долго прибывает на фронт.
Таким образом, он повторил свои комментарии с начала июня 2024 года о том, что медленное прибытие американской помощи в сфере безопасности усложняет усилия Украины по оснащению резервных бригад, а также достаточного для их привлечения к оборонным операциям.
Что известно о стратегии затяжной войны Путина
Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин рассчитывает победить Украину, если затянет боевые действия на неопределенное время.
В то же время, западные партнеры могут ослабить желание России вести затяжную войну, если Украине дадут достаточно оружия и помощи.
Тем временем Кремль может использовать текущее давление на Торецк для продвижения либо в районе Временного Яра, либо в районе Авдеевки.
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