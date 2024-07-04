Украина нуждается в большем вооружении для оснащения новых бригад ВСУ — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Украина нуждается в большем вооружении для оснащения новых бригад ВСУ — аналитики

Украина нуждается в большем вооружении для оснащения новых бригад ВСУ — аналитики
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Источник:  ISW

ВСУ формируют несколько штурмовых бригад, но запоздалые и недостаточные по объемам поставки западных вооружений, скорее всего, не позволят укомплектовать их на достаточном уровне.

Главные тезисы

 

  • Важность своевременной западной помощи для усиления обороноспособности Украины неоспорима.
  • Долгое прибытие американской помощи затрудняет мобилизационные усилия страны и формирование резервных бригад.
  • Стратегия затяжной войны Путина предполагает ослабление Украины через длительные боевые действия.

Украина формирует несколько новых бригад, но не может их вооружить

Отмечается, что своевременная и надлежащая западная помощь безопасности остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя и провести в будущем оперативные контрнаступательные операции.

В ISW сослались на интервью президента Владимира Зеленского агентству Bloomberg, в котором он заявил, что для контрнаступления по меньшей мере 10 вновь бригад ВСУ нуждаются в тяжелой технике — боевых механизированных машинах, бронетранспортерах, танках и тяжелой артиллерии. А командир одной из ныне находящихся в районе Временного Яра бригад отметил, что украинские силы скорее нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

В отчете также сослались на слова Зеленского о том, что военная техника слишком долго прибывает на фронт.

Таким образом, он повторил свои комментарии с начала июня 2024 года о том, что медленное прибытие американской помощи в сфере безопасности усложняет усилия Украины по оснащению резервных бригад, а также достаточного для их привлечения к оборонным операциям.

В последние месяцы украинские СМИ регулярно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются, и текущие сообщения свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью укомплектовать все свои будущие бригады без поступления дополнительной западной безопасности безопасности. Многомесячная задержка западной помощи усилила вызовы, связанные с мобилизационными усилиями страны, говорится в отчете.

Что известно о стратегии затяжной войны Путина

Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин рассчитывает победить Украину, если затянет боевые действия на неопределенное время.

В то же время, западные партнеры могут ослабить желание России вести затяжную войну, если Украине дадут достаточно оружия и помощи.

Тем временем Кремль может использовать текущее давление на Торецк для продвижения либо в районе Временного Яра, либо в районе Авдеевки.

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