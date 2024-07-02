ВСУ срывают наступление армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ срывают наступление армии РФ

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, украинские военные не дают оккупационной армии РФ продвинуться в глубь собственной обороны и фактически срывают наступление российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно сдерживают наступление армии РФ и срывают попытки захвата территорий.
  • По информации Генштаба, украинские военные эффективно отражают вражеские атаки на различных участках фронта.
  • Наиболее напряженные участки фронта включают Краматорск, Торецк, Покровск, Курахово и другие районы, где окупанты пытаются прорваться в оборону.
  • За сутки украинские военные вступили в бой с подразделениями российской армии более 130 раз, нанеся противнику значительные потери.
  • Генштаб регулярно докладывает об успешных операциях ВСУ против российских оккупантов, подтверждая отражение вражеских атак на фронтах.

Что известно о ситуации на фронтах

В Генштабе отмечают, что с начала суток украинские военные 136 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В Харьковской области российские кафиры 6 раз с начала суток при поддержке авиации пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Волчанска и Глубокого.

Еще один бой продолжается в Волчанске.

В течение суток враг потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены танк, две артсистемы, 10 автомобилей, четыре пункта управления и состав горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, один РСЗО, танк, два автомобиля и две единицы спецтехники.

Подчеркивается, что с начала суток было зафиксировано 10 вражеских атак в направлении Купянска. Только вблизи Синьковки отбито 5 вражеских атак и еще один бой продолжается.

Также две попытки врага продвинуться вперед сдерживают наши воины возле Стельмаховки.

Отмечается, что в направлении Лимана Донецкой области российские кафиры в течение дня 16 раз пытались атаковать позиции ВСУ.

К настоящему времени продолжаются шесть боеприкосновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки и Тернов. Кроме того, атаковал наши позиции в районах Невского и Макеевки.

В направлении Северска с начала суток зафиксировано 5 безуспешных вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки.

Что известно о самых напряженных участках фронта

В направлении Краматорска враг провел 8 безуспешных атак вблизи Временного Яра и Клещиевки.

Идут бои еще в трех локациях в районах Калиновки, Ивановского и Временного Яра.

В направлении Торецкого российские оккупанты предприняли 24 попытки атаки вблизи Делиевки, Торецкого, Южного, Нью-Йорка и Северного. 15 вражеских атак были отбиты украинскими военными.

В направлении Покровска в течение суток враг провел 43 попытки штурмов из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.

ВСУ уже отразили 31 атаку российских окупантов. Еще 12 боестолкновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

Потери окупантов на этом направлении составляют - более 350 военнослужащих врага. Также уничтожены и повреждены как минимум 11 орудий и минометов.

В направлении Курахового зафиксировано 11 вражеских попыток атак.

Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Георгиевка и Прасковьевка. У Красногоровки, где враг сосредотачивает усилия, пять атак уже отбиты, боевые действия продолжаются.

На левобережье Днепра в Херсонской области четыре штурмовых действия врага завершились безуспешно.

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