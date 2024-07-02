За інформацією Генштабу, українські військові не дають окупаційній армії РФ просунутись у глиб власної оборони та фактично зривають наступ російських загарбників.

Що відомо про ситуацію на фронтах

У Генштабі зазначають, що від початку доби українські військові 136 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

На Харківщині російські окупанти 6 разів від початку доби за підтримки авіації намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Вовчанська і Глибокого.

Наразі ще один бій триває у Вовчанську.

Протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими та пораненими і 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки.

Підкреслюється, що від початку доби було зафіксовано 10 ворожих атак у напрямку Куп’янська. Тільки поблизу Синьківки відбито 5 ворожих атак і ще один бій наразі триває.

Також, дві спроби ворога просунутись вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки.

Зазначається, що у напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти протягом дня 16 разів намагались атакувати позиції ЗСУ.

На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки і Тернів. Окрім того, атакував наші позиції у районах Невського і Макіївки.

У напрямку Сіверська від початку доби зафіксовано 5 безуспішних ворожих атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки.

Що відомо про найнапруженіші ділянки фронту

У напрямку Краматорська ворог провів 8 безуспішних атак поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

Точаться бої ще у трьох локаціях в районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.

У напрямку Торецька російські окупанти здійснили 24 спроби атаки поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 ворожих атак були відбиті українськими військовими.

У напрямку Покровська протягом доби ворог провів 43 спроби штурмів з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки.

ЗСУ вже відбили 31 атаку російських окупантів. Ще 12 боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.

Втрати окупантів на цьому напрямку складають - понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів.

У напрямку Курахового зафіксовано 11 ворожих спроб атак.

Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка і Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, п’ять атак вже відбито, бойові дії тривають.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області чотири штурмових дії ворога завершились безуспішно.