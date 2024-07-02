Українські військові 1 липня завдали ударів по Центру матеріально-технічного забезпечення Черноморського флоту окупаційної армії РФ в Криму.

Що відомо про наслідки ураження ЗСУ логістичного центру Черноморського флоту в Криму

За інформацією російського Telegram-каналу із посиланням на співрозмовників в екстрених службах, ввечері, 1 липня, ЗСУ випустили по окупованому Росією Криму щонайменше 6 британських далекобійних ракет Storm Shadow.

Зазначається, що одна з цих ракет влучила у 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення.

Однак не має інформації наразі про постраждалих та масштаби руйнування.

За інформацією журналістів, це об’єкт вже потрапляв під ракетний обстріл у вересні минулого року.

Тоді загинув один співробітник, ще двоє людей дістали поранення.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вчора нібито ППО російської окупаційної армії РФ знищила над акваторією і в Балаклавському районі п'ять повітряних цілей.

Він повідомив про пожежу в садівничих некомерційних товариствах, вибите скло і пошкодження автомобілів. Люди не постраждали.

Що кажуть у ЗСУ

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у понеділок, 1 липня, авіація ЗСУ завдала ударів по складу із боєприпасами злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Олещук заперечив заяви кремлівської пропаганди, про нібито знищення засобами ППО українських літаків під час атаки по Криму.

Ці літаки, як підкреслив командувач ПС ЗСУ, продовжують виконувати бойові завдання та завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях злочинної армії РФ.

Окрім цього авіація ЗСУ знищує стратегічні об’єкти російських окупантів в глибокому тилу.