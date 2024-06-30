Росіяни заявили про ракетну атаку в Криму. Керченський міст перекрито

30 червня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи. Наразі відомо, що окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.
Головні тези:
- Місцеві повідомляють про вибухи в Керчі та Щолкіно, оголошено повітряну тривогу і зліт винищувачів з аеродрому Бельбек.
- В мережі поширюються фото пожежі та інформація про роботу протиповітряної оборони у районі Армянська та Феодосії.
- Голова ГУР висловив думку, що ракети ATACMS, передані США Україні, можуть зруйнувати Керченський міст та змусити окупантів підкоритися.
Що відомо про “бавовну” в Криму
Як повідомляють місцеві, в Севастополі оголосили повітряну тривогу, а з аеродрому Бельбек злетіли винищувачі.
За їхніми даними, вибухи чули в Керчі та Щолкіно, де від цього "тремтіли" будинки. Також у мережі пишуть про роботу протиповітряної оборони в районі Армянська та Феодосії.
У мережі повідомляють, що по Щолкіному їздять "швидкі" і пожежні автомобілі. Робота ППО у Феодосії не підтверджується.
Також у мережі публікують фото пожежі.
Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст
На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.
Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.
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