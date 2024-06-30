Росіяни заявили про ракетну атаку в Криму. Керченський міст перекрито
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни заявили про ракетну атаку в Криму. Керченський міст перекрито

Росіяни заявили про ракетну атаку в Криму. Керченський міст перекрито
Джерело:  online.ua

30 червня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи. Наразі відомо, що окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

Головні тези:

 

  • Місцеві повідомляють про вибухи в Керчі та Щолкіно, оголошено повітряну тривогу і зліт винищувачів з аеродрому Бельбек.
  • В мережі поширюються фото пожежі та інформація про роботу протиповітряної оборони у районі Армянська та Феодосії.
  • Голова ГУР висловив думку, що ракети ATACMS, передані США Україні, можуть зруйнувати Керченський міст та змусити окупантів підкоритися.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Як повідомляють місцеві, в Севастополі оголосили повітряну тривогу, а з аеродрому Бельбек злетіли винищувачі.

За їхніми даними, вибухи чули в Керчі та Щолкіно, де від цього "тремтіли" будинки. Також у мережі пишуть про роботу протиповітряної оборони в районі Армянська та Феодосії.

У Щолкіному є приліт, а другу ракету збили, повідомляють підписники, — йдеться в повідомленні.

У мережі повідомляють, що по Щолкіному їздять "швидкі" і пожежні автомобілі. Робота ППО у Феодосії не підтверджується.

Також у мережі публікують фото пожежі.

Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, — сказав Буданов.

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію, — підкреслив Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи вдасться армії РФ захистити Кримський міст — відповідь ГУР
Кримський міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних — перехоплення
солдат РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ знайшов ще одну систему ППО Росії в Криму
Крим

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?