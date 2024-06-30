Росіяни заявили про ракетну атаку в Криму. Керченський міст перекрито

Що відомо про “бавовну” в Криму

Як повідомляють місцеві, в Севастополі оголосили повітряну тривогу, а з аеродрому Бельбек злетіли винищувачі.

За їхніми даними, вибухи чули в Керчі та Щолкіно, де від цього "тремтіли" будинки. Також у мережі пишуть про роботу протиповітряної оборони в районі Армянська та Феодосії.

У Щолкіному є приліт, а другу ракету збили, повідомляють підписники, — йдеться в повідомленні. Поширити

У мережі повідомляють, що по Щолкіному їздять "швидкі" і пожежні автомобілі. Робота ППО у Феодосії не підтверджується.

Також у мережі публікують фото пожежі.

Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, — сказав Буданов. Поширити

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.