Россияне заявили о ракетной атаке в Крыму. Керченский мост перекрыт

30 июня в оккупированном россиянами Крыме раздались взрывы. Известно, что оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Главные тезисы
- Местные жители сообщают о взрывах в Керчи и Щелкино, а также об активации противовоздушной обороны в ряде городов.
- Генерал Буданов выражает уверенность в возможности разрушения моста при помощи ракет большой дальности и подчеркивает их потенциал.
Что известно о "бавовне" в Крыму
Как сообщают местные жители, в Севастополе объявили воздушную тревогу, а с аэродрома Бельбек взлетели истребители.
По их данным, взрывы слышали в Керчи и Щелкино, где от этого "дрожали" дома. Также в сети пишут о работе противовоздушной обороны в районе Армянска и Феодосии.
В сети сообщают, что по Щелкиному ездят "скорые" и пожарные автомобили. Работа ПВО в Феодосии не подтверждается.
Также в сети публикуют фотографии пожара.
Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост
По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.
Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.
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