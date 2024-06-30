Россияне заявили о ракетной атаке в Крыму. Керченский мост перекрыт

30 июня в оккупированном россиянами Крыме раздались взрывы. Известно, что оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Как сообщают местные жители, в Севастополе объявили воздушную тревогу, а с аэродрома Бельбек взлетели истребители.

По их данным, взрывы слышали в Керчи и Щелкино, где от этого "дрожали" дома. Также в сети пишут о работе противовоздушной обороны в районе Армянска и Феодосии.

В Щелкино есть прилет, а вторую ракету сбили, сообщают подписчики, говорится в сообщении. Поделиться

В сети сообщают, что по Щелкиному ездят "скорые" и пожарные автомобили. Работа ПВО в Феодосии не подтверждается.

Также в сети публикуют фотографии пожара.

Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Я совершенно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать, — сказал Буданов. Поделиться

Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.