АТЕШ нашел еще одну систему ПВО России в Крыму

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили точку размещения ПВО российских окупантов в Симферопольском районе Крыма.
Главные тезисы
- Партизаны АТЕШ зафиксировали размещение систем ПВО РФ в Симферопольском районе Крыма.
- Системы ПВО, включая С-300/400, представляют угрозу безопасности Украины из-за большого количества российского оружия и ракет.
- Координаты точек размещения установок ПВО были переданы ВСУ для дальнейших действий по уничтожению российских систем ПВО.
- Агенты АТЕШ также выявили военную базу РФ под Севастополем, где хранится большое количество вооружений и техники, включая С-400 и радиолокационную станцию.
- Обнаруженные объекты включают ракеты, торпеды, мины и боеприпасы, что свидетельствует о военной активности российских войск в оккупированном Крыму.
АТЕШ обнаружил систему ПВО РФ под Симферополем
Агенты АТЕШ зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, расположенного на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.
Координаты: 44.952273, 34.194718.
Партизаны АТЕШ обнаружили новую военную базу РФ под Севастополем
Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент.
Координаты: 44.520626, 33.482381.
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