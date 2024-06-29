АТЕШ нашел еще одну систему ПВО России в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел еще одну систему ПВО России в Крыму

ПВО
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Источник:  АТЕШ

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили точку размещения ПВО российских окупантов в Симферопольском районе Крыма.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ зафиксировали размещение систем ПВО РФ в Симферопольском районе Крыма.
  • Системы ПВО, включая С-300/400, представляют угрозу безопасности Украины из-за большого количества российского оружия и ракет.
  • Координаты точек размещения установок ПВО были переданы ВСУ для дальнейших действий по уничтожению российских систем ПВО.
  • Агенты АТЕШ также выявили военную базу РФ под Севастополем, где хранится большое количество вооружений и техники, включая С-400 и радиолокационную станцию.
  • Обнаруженные объекты включают ракеты, торпеды, мины и боеприпасы, что свидетельствует о военной активности российских войск в оккупированном Крыму.

АТЕШ обнаружил систему ПВО РФ под Симферополем

Агенты АТЕШ зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, расположенного на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.

Координаты: 44.952273, 34.194718.

Вся информация была передана в правильные руки. Поэтому остатки рашистского ПВО будут уничтожены в ближайшее время. PS Рекомендуем рашистам оперативно переместиться в новую точку! Это может помочь. Но не вам)

Партизаны АТЕШ обнаружили новую военную базу РФ под Севастополем

Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент.

Координаты: 44.520626, 33.482381.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

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