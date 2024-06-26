АТЕШ нашел новую военную базу РФ в Донецкой области — видео

Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ отследили местонахождение базы оккупантов на территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ обнаружили и передали ВСУ информацию о новой военной базе РФ в Донецкой области.
- Разведанные данные включают точное местоположение базы, координаты 47.1308800, 36.9868214, и информацию о зафиксированных объектах, вероятно, складах артиллерийских снарядов.
- Кроме того, АТЕШ продолжает наблюдение за перемещениями техники и живой силы РФ в Крыму, обнаружив переброску техники и систем БМ-21 «ГРАД» в район аэродрома «Гвардейское».
- Действия АТЕШ имеют значимость для обеспечения безопасности и контроля в регионе, а также способствуют сбору разведывательной информации об оккупантах.
АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области
Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.
Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.
Координаты 47.1308800, 36.9868214. Детальная информация о местоположении уже передана Силам обороны Украины.
АТЕШ следит за перемещением техники РФ в Симферопольском районе
Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ продолжают следить за техникой и живой силой российских оккупантов в Крыму.
Агенты АТЕШ внимательно следят за всеми перемещениями рашистов и их техники во всех уголках Крыма.
Об этом подпольщики сообщили в своем Telegram-канале.
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