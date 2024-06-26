АТЕШ нашел новую военную базу РФ в Донецкой области — видео

АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области

Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.

Координаты 47.1308800, 36.9868214. Детальная информация о местоположении уже передана Силам обороны Украины.

АТЕШ следит за перемещением техники РФ в Симферопольском районе

Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ продолжают следить за техникой и живой силой российских оккупантов в Крыму.

Агенты АТЕШ внимательно следят за всеми перемещениями рашистов и их техники во всех уголках Крыма.

Об этом подпольщики сообщили в своем Telegram-канале.