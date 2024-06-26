АТЕШ знайшов нову військову базу РФ на Донеччині — відео

АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області

Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.

Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.

Координати 47.1308800, 36.9868214. Детальну інформацію про місце розташування вже було передано Силам оборони України.

АТЕШ пильнує за переміщенням техніки РФ у Сімферопольському районі

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують слідкувати за технікою та живою силою російських окупантів у Криму.

Агенти АТЕШ уважно стежать за всіма переміщеннями рашистів та їхньої техніки у всіх куточках Криму.

Про це підпільники повідомили у своєму Telegram-каналі.