АТЕШ знайшов нову військову базу РФ на Донеччині — відео

Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ відстежили місцезнаходження бази окупантів на території Донецької області.
Головні тези:
- АТЕШ виявив нову військову базу РФ на Донеччині під час розвідки.
- Підпільники уточнили координати бази та передали інформацію в ЗСУ.
- Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують спостереження за технікою та військовими силами РФ в Криму.
- Опубліковані дані можуть допомогти у зборі інформації та контролі над ворожими військами.
АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області
Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.
Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.
Координати 47.1308800, 36.9868214. Детальну інформацію про місце розташування вже було передано Силам оборони України.
АТЕШ пильнує за переміщенням техніки РФ у Сімферопольському районі
Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують слідкувати за технікою та живою силою російських окупантів у Криму.
Агенти АТЕШ уважно стежать за всіма переміщеннями рашистів та їхньої техніки у всіх куточках Криму.
Про це підпільники повідомили у своєму Telegram-каналі.
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