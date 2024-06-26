АТЕШ знайшов нову військову базу РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов нову військову базу РФ на Донеччині — відео

Донеччина
Джерело:  АТЕШ

Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ відстежили місцезнаходження бази окупантів на території Донецької області.

Головні тези:

  • АТЕШ виявив нову військову базу РФ на Донеччині під час розвідки.
  • Підпільники уточнили координати бази та передали інформацію в ЗСУ.
  • Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують спостереження за технікою та військовими силами РФ в Криму.
  • Опубліковані дані можуть допомогти у зборі інформації та контролі над ворожими військами.

АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області

Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.

Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.

Координати 47.1308800, 36.9868214. Детальну інформацію про місце розташування вже було передано Силам оборони України.

АТЕШ пильнує за переміщенням техніки РФ у Сімферопольському районі

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують слідкувати за технікою та живою силою російських окупантів у Криму.

Агенти АТЕШ уважно стежать за всіма переміщеннями рашистів та їхньої техніки у всіх куточках Криму.

Про це підпільники повідомили у своєму Telegram-каналі.

Цього разу було зафіксовано перекидання техніки та особового складу в районі Сімферополя, у тому числі системи БМ-21 «ГРАД» у район аеродрому «Гвардійське».

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